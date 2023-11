Mortorvejsrastepladser på Fyn har fået mere plads til lastbiler

Onsdag 1. november 2023 kl: 10:32

Tre gange så mange pladser som før

Tekst til billedet øverst:

Af: Redaktionen - Der kommer flere og flere lastbiler på danske veje, og det skal vi sørge for, at vores infrastruktur er indrettet til. Det stigende antal lastbiler øger efterspørgslen efter rastepladser, og med infrastrukturaftalen har vi sat gang i byggeriet af flere parkeringspladser til lastbiler, siger transportminister Thomas Danielsen (V).Han fremhæver, at de 40 nye parkeringspladser til lastbiler ved Odense giver bedre plads til, at de mange chauffører, der hver dag passer deres arbejde på vejene, kan få plads til at holde deres daglige hvil.Arbejdet med at udvide rastepladserne ved Rønninge, der tager udgangspunkt i ”Infrastrukturplan 2035” fra juni 2021, begyndte i juni, og onsdag står de 40 nye p-pladser klar til at tage mod til lastbiler med chauffører, der har behov for at holde pause eller hvile.I vestgående retning er der etableret 21 nye pladser, så der fremadrettet er i alt 31 p-pladser til lastbiler på rastepladsen. I østgående retning står 19 nye p-pladser klar, så der i fremtiden er plads til 29 lastbiler.Samlet set er det en tredobling af antallet af p-pladser på de to rastepladser.- For at gøre plads til udvidelsen har vi flyttet flere store kampesten væk fra de to rastepladser. Nogle af stenene har vi doneret til Køge Bugt Stenrev til gavn for havmiljøet, mens andre sten nu bor bag en støjvold i Indslev på Fyn. Her skal de skal danne levesteder og skjul for insekter og andre smådyr, siger projektleder i Vejdirektoratet, Charlotte Veiss-Pedersen.Udvidelsen af landets rastepladser udspringer af ”Infrastrukturplan 2035”, hvor der er afsat en pulje på 65 millioner kroner til at øge parkeringsmulighederne på ni rastepladser langs motorvejsnettet. Derudover er afsat ekstra midler til flere p-pladser til lastbiler på yderligere fem rastepladser i forbindelse med udvidelsen E45 i Østjylland.





Et stigende antal lastbiler har skabt behov for flere p-pladserne på landets rastepladser. Nu er 40 nye p-pladser til lastbiler færdige på rastepladserne ved Rønninge på Motorvej E20 øst for Odense. (Foto: Vejdirektoratet)





























