To drenge udøvet groft hærværk på busser

Mandag 25. september 2023 kl: 12:09

Af: Redaktionen Der var blandt andet knust flere ruder og tømt en pulverslukker i en af busserne, og der var sket omfattende skader for flere hundrede tusinde kroner under hærværket på i alt 18 forskellige busser og seks biler.







En patrulje sikrede spor på stedet og gennemså overvågningen hos busselskabet, hvilket førte til, at politiet hurtigt fik mistanke til to 15-årige drenge. De to drenge blev efterfølgende truffet på adresser i henholdsvis i Favrskov og i Randers.







Begge de 15-årige blev anholdt og sigtet for groft hærværk. Drengenes forældre og de sociale myndigheder er underrettet om sagen.



