Dansk leverandør af intelligente transportløsninger er blevet opkøbt af engelsk firma

Onsdag 20. september 2023 kl: 15:02

Af: Jesper Christensen Mads Hansen, administrerende direktør i MultiQ Danmark.Opkøbet, der omfatter MultiQ-brandet, teknologien og teamet af specialister, skal styrke begge organisationer og gøre det muligt for transportoperatører og myndigheder i Norden at få adgang til løsninger fra de to virksomheder.





Både nuværende og fremtidige kunder hos MultiQ og Journeo får med opkøbet adgang til begge brands intelligente transportløsninger - lige fra dynamiske kundevendte passagerinformationssystemer til intuitive "Software as a Service" baserede flåde- og datastyringsværktøjer.





Opkøbet omfatter MultiQ-brandet, teknologien og teamet af specialister, der vil fortsætte med at operere fra virksomhedens hovedkvarter i Aarhus. MultiQ og Journeo vil sammen fortsætte med at drive et teknikerteam i Stockholm, der støtter nye og eksisterende skandinaviske kunder.





Aftalen fungerer også som grundlag for et langsigtet partnerskab med Vertiseit-gruppen, der sælger den danske virksomhed. MultiQ vil i fremtiden fortsætter med at benytte Vertiseits digitale skiltningsplatform, der i dag benyttes MultiQ som grundlag for infotainmentløsninger i mange løsninger indenfor den offentlige transport.





- Journeos opkøb af MultiQ Denmark er en fantastisk udvikling for MultiQ og alle vores kunder. Ved at blive en del af Journeo-gruppens virksomheder vil vi være i stand til at få adgang til en bredere vifte af teknologi og produkter, samt et stort team af specialister inden for intelligent transportløsninger. MultiQ opnår en endnu stærkere position, hvorfra vi kan fortsætte vores vækst og ekspansion på de nordiske markeder, siger Mads Hansen, der er administrerende direktør i MultiQ Danmark.





Russ Singleton, der er Chief Executive Officer hos Journeo plc, fremhæver, at opkøbet af MultiQ giver Journeo en førende position i Danmark og styrker det fælles ekspansionspotentiale i Skandinavien.









- MultiQ har en unik position og et stærkt tilbud og er højt værdsat for kvaliteten af de systemer de leverer, hvilket komplementerer Journeos kompetencer inden for branchen. Efter dette opkøb ser vi også frem til et langsigtet partnerskab med Vertiseit-gruppen som platformsleverandør for Infotainment, siger han.

