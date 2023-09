Nye emissionsfrie færge til Femern-overfart nærmer sig stabelafløbning

Fredag 15. september 2023 kl: 11:38

Længde: 147,4 meter

Bredde: 25,4 meter

Design dybgang: 5,30 meter

Lastkapacitet: 66 fragtenheder (cirka 1.200 banemeter)

Maksimalt antal passagerer: 140

Servicefart: 16/10 knob

Overfartstid: 45 minutter (fra 2025)

Batterisystem: 10 MWh

Opladning i havn: 12 minutter (fra 2025)

Direkte emissioner under overfarten: 0

Investering: 80 millioner euro

Af: Redaktionen Det går planmæssigt med byggeriet af Scandlines’ nye zero direct emission fragtfærge, der har arbejdstitlen PR24 (Puttgarden-Rødby 2024). I fjerde kvartal får færgen for første gang kontakt med sit rette element, når skibsskroget sendes fra beddingen ud i vandet. Skibet kommer herefter til at ligge ved udrustningskajen, hvor det resterende arbejde vil blive udført.Færgeterminalerne i Rødby og Puttgarden skal også forberedes til indsættelsen af PR24. Scandlines er i fuld gang med at installere ny og stærkere rampe til øverste vogndæk i Leje 3 i Rødby, da PR24 skal transportere lastbiler på både øverste og nederste dæk. En stor kran fjerner i disse dage den nuværende 59 meter lange rampe til øverste vogndæk.Når færgen indsættes på Femern Bælt i 2024, kan verdens største batterisystem på 10 MWh oplades på blot 17 minutter i Rødby.I 2019 investerede Scandlines i et 50 kV/25 MW strømkabel til Færgevej i Rødbyhavn. Kabelet er i dag forlænget med cirka 1,2 kilometer til den nye transformer mellem Leje 2 og 3. Efter planen påbegynder leverandøren NES (Norwegian Electric Systems) installation af transformer, kontrol- og koblingsudstyr samt ladestation til den nye færge i løbet af efteråret.Scandlines investerer også i et 30 kV/15 MW strømkabel inklusive transformer og ladestation til havnen i Puttgarden. Fra 2025 bringer det opladningstiden ned på 12 minutter i hver havn og betyder, at færgen kan tilbagelægge de 18,5 km mellem Rødby og Puttgarden på 45 minutter uden direkte udledning af emissioner.Fakta om den emissionsfrie Scandlines-fragtfærge til ruten Rødby-Puttgarden: