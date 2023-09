Regelforum har fået styrket sit udgangspunk

Onsdag 13. september 2023 kl: 15:11

Medlemmerne af Erhvervslivets EU- og Regelforum er:

Paul Mollerup (formand), administrerende direktør, Danske Advokater

Dorte Sindbjerg Martinsen, professor, Københavns Universitet

Erdem Ovacik, stifter og bestyrelsesmedlem, Donkey Republic

Jens Nymand Christensen, seniorrådgiver, Creative Business Network

Lars Engbork, administrerende direktør, Visma E-conomic A/S

Lisbeth Barnbæk Nielsen, administrerende direktør, BM Silo

Emil Fannikke Kiær, politisk direktør, Dansk Industri

Morten Langager, direktør, Dansk Erhverv

Jesper David Jensen, chefjurist, AC-Akademikerne

Mads Reinholdt, direktør, Forbrugerrådet TÆNK

Ane Arnth Jensen, vice-administrerende direktør, Finans Danmark

Jacob K. Clasen, direktør. Danske Rederier

Henrik Jensen, organisationssekretær, CO-industri

Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør, TEKNIQ-Arbejdsgiverne

Jesper Beinov, direktør, SMVdanmark

Merete Juhl, administrerende direktør, Landbrug og Fødevarer

Kent Damsgaard, administrerende direktør, Forsikring og Pension

Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef, Dansk Arbejdsgiverforening

Camilla Hesselby, vicedirektør, FSR

Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Af: Redaktionen Erhvervsminister Morten Bødskov (S) havde onsdag det første møde med medlemmerne af Erhvervslivets EU- og Regelforum, som igen er fundet sammen for at rådgive SVM-Regeringen om bedre og enklere regulering for danske virksomheder.I juli fik forummet et styrket kommissorium, hvor der er særlig fokus på EU-regulering - dels for at understøtte tidlig dansk interessevaretagelse i EU, men også for at få reguleringen realiseret på en hensigtsmæssig måde i dansk lovgivning.Et eksempel er, at de største danske virksomheder fra 2024 forpligtes til at rapportere omfattende om deres arbejde med bæredygtighed. Det er regler, som erhvervsministeren har arbejdet målrettet for at lempe.Konkret har indsatsen betydet, at virksomhederne kun skal tage stilling til rapporteringskrav, som er relevante for dem. Det vil gøre implementeringen af reglerne nemmere for en række virksomheder.- Det er en usikker verden, danske virksomheder opererer i for tiden med krig i Ukraine og pres på forsyningskæder. Derfor er det helt afgørende for regeringen, at vores virksomheder har gode vilkår. Unødige rapporteringskrav koster kassen og vil hæmme konkurrenceevnen, siger Morten Bødskov og fortsætter:- Det er lykkedes at lempe kommende EU-krav om bæredygtighed for at undgå unødvendige byrder, men der ligger fortsat et stort arbejde foran os. Derfor er jeg glad for i dag at havde mødtes med medlemmerne af Erhvervslivets EU- og Regelforum. For vi har brug for deres input, så vi sammen kan gøre en reel forskel for erhvervslivet.De nye grønne EU-rapporteringskrav til virksomhederne omfatter blandt andet data om miljø- og klimaaftryk, samt arbejdsforhold hos underleverandører.Erhvervslivets EU- og Regelforum blev nedsat i 2019 og har siden da arbejdet med byrdelettende regulering. Forummet har blandt andet haft fokus på iværksætteri, GDPR og data.Interesserede kan se det nye kommissoriumInteresserede kan læse mere om arbejdet i EU- og Regelforum