- Vi sælger vores livsværk

BILSYNSFOLK:

Onsdag 13. september 2023 kl: 11:46

”Kan du køre den, så kan vi syne den”

Vokseværk medførte administrativ byrde

Applus+ Bilsyn: LB Bilsyn en kvalitets- og kundebevist synshal



24.000 køretøjer om året

Af: Redaktionen LB Bilsyn er nu en del af Applus+ Bilsyn. Her er Brian Secher Hansen (tv) og Lars Henrik Korning Nielsen fra LB Bilsyn sammen med administrerende direktør i Applus+, Per V. Rasmussen.- Vi har haft 18 fantastiske år med gode kunder. Nu glæder vi os til at fortsætte i et nyt, rigtig stærkt set-up sammen med Applus+ Bilsyn, siger de to nu tidligere ejere af LB Bilsyn - Lars Henrik Korning Nielsen og Brian Secher Hansen.- Vi sælger nu vores livsværk. Det har været en fornøjelse og enormt spændende at skabe sin egen virksomhed og se den vokse over årene. Det er jeg meget stolt af. Jeg ser det også som et skulderklap, at virksomheden er vækstet til det, den er i dag, siger Lars Henrik Korning Nielsen, der i dag er 59 år.Det er hans kollega igennem knap to årtier, Brian Secher Hansen på 54 år, enig med ham i.- Det betyder alt andet lige, at vi og vores dygtige, dedikerede medarbejdere har leveret en rigtig god service og rådgivning. Samtidig vil jeg også gerne sige oprigtigt tak til de tusindvis af loyale kunder, der år efter år er blevet ved med at vende tilbage til os. Det har været en afgørende præmis for at drive forretning, siger Brian Secher Hansen.Lars Henrik Korning Nielsen og Brian Secher Hansen var oprindelig kolleger i det tidligere Statens Bilinspektion, men da den offentlige synsvirksomhed i januar 2005 blev privatiseret og solgt til den spanske Applus-koncern, valgte mekaniker-duoen i juni samme år i juni at stifte eget CVR-nummer i Sønderjylland - og stifte LB Bilsyn - en forkortelse for Lars og Brian.Og der skulle ikke gå lang tid før de to bilsagkyndige fik succes med deres nye virksomhed, hvor medarbejderne synede køretøjer ud fra devisen, ”kan du køre den, så kan vi syne den”, og hvor fleksibilitet, tillid og kredit var kongedyder.- Allerede efter tre måneder ansatte vi vores første medarbejder, og efter et år var vi fire. Herefter voksede forretningen støt, men er i dag også blevet en stor administrativ størrelse, blandt andet på grund af flere regler på synsområdet, siger Lars Henrik Korning Nielsen, hvilket er en af grundene til, at de har valgt at afhænde virksomheden.Efter åbningen af den første synshal i Padborg, fulgte i 2006 en ny synshal i Aabenraa og i 2010 og 2012 en tredje og en fjerde i henholdsvis Tønder og Kolding.- Vi er rigtig glade for, at Lars og Brian har valgt at overdrage deres livsværk til Applus+ Bilsyn. Begge virksomheder og vores medarbejdere er rundet af en sund kultur med fokus på kvalitet og kunderne, siger administrerende direktør hos Applus+ Bilsyn, Per V. Rasmussen, og fortsætter:- Derfor mener vi begge, at det er et rigtig god match, der har potentiale til yderligere udvikling.. Samtidig ser Applus+ Bilsyn frem til at arbejde sammen med Lars og Brian og deres bilsagkyndige kolleger, de er kompetente, kvalitetsbevidste og ved, hvordan man driver en kundebevidst synsforretning.I alt syner medarbejderne hos LB Bilsyn hvert år omkring 24.000 køretøjer i Padborg, Tønder, Aabenraa og Kolding, hvoraf en stor del er tunge køretøjer.- Vi kommer dermed til at stå stærkere repræsenteret i de fire byer. Herunder i Padborg, som har en betydelig trafik af eksportkøretøjer, der kører ind og ud ad landet, påpeger Per V. Rasmussen.Lars Henrik Korning Nielsen og Brian Secher Hansen, der til daglig bor i Kliplev nord for Padborg og i Jejsing ved Tønder, fortsætter begge med at syne køretøjer under Applus+ Bilsyns orange firmafarver i Padborg.