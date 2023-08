Fire-akslet tip-trailer hos entreprenørforretning har automatisk rullepresenning

Fredag 25. august 2023 kl: 11:38

Chassis-opbygning:

Stærke tværvanger og forstærkninger

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Cyklistværn i begge sider

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:





Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig tykkelse

Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade

Monteret 15 mm kunststof på bunden og 10 mm kunsstofplader indvendig på siderne i 1.250 mm højde

Underkøringskofangeren er beklædt med plast

Bagklap med i bagklap

Venstre side er tredelt og oplukkelig øverst

Udtag for luftpistol i venstre side bagerst

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S:

Om Sejlstrup:

Den fire-akslede Kel-Berg trailer er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Fjerde aksel er løftbar og selvstyrende og forsynet med akseltrykmåler.Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Sejlstrup Entreprenørforretning A/S blev grundlagt i 1956 med opgaver indenfor landbruget. I 1970’erne blev der færre af disse opgaver og flere inden på entreprenørområdet. Derfor valgte virksomheden at sadle om. Ved tilkøb af Vrå Mørtelværk blev Sejlstrup Entreprenørforretning A/S leveringsdygtig af mørtel, grus, pyntesten og skærver til byggemarkeder og tømmerhandler. I 1990’erne fik Sejlstrup Entreprenørforretning A/S et mobilt knuseanlæg til nedknusning af beton og murbrokker, som efterfølgende genbruges til vejmaterialer. Sejlstrup Entreprenørforretning A/S, der i dag drives af anden generation, råder over 20 lastbiler, der primært er beskæftiget med transport af løse materialer. Derudover beskæftiger virksomheden sig med kørsel med blokvogn og gyllekørsel.Landsbyen Sejlstrup - "Sighaels-torp" - inderholder efter, hvad man kan læse på Wikipedia, formentlig navnet på grundlæggeren af herregården Sejlstrup Gård. Til herregården hører sognekirken Sejlstrup Kirke, der er bygget i romansk tid omkring år 1100-1200-tallet. Den kaldtes tidligere Sejlstrup Kapel og er sandsynligvis bygget som kapel for hovedgårdens beboere og fæstere under den.



Stednavne som Sejlstrup stammer fra omkring 1000-tallet.









