Fragtmand tænder for strømmen til den hidtil største el-lastbil på Fyn

Torsdag 22. juni 2023 kl: 12:44

Ved indvielsen kan man blandt andet høre om:

Hvorfor der er brug for handling nu

Hvad Odenses nye mobilitetsplanen betyder

Hvilke barrierer der er for den grønne omstilling

Hvornår lastbiler på el forventes at falde i pris

Deltagere ved indvielsen:

Michael Mertov, driftsdirektør ved Peder Olsen & Søn

Mark Grossmann, næstformand for klima og miljø-

udvalget (V)

Jytte Reinholdt, Fynsk Erhverv

Morten Jørgensen, P. Christensen (leverandør)

Mikael Voigt, Hessel Trucks/ Mercedes-Benz

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Den nye lastbil understøtter netop den nye mobilitetsplan, der skal sikre den grønne omstilling i Odense, siger Mark Grossmann.- Vi ved godt, at vi ikke kan redde planeten, men vi vil gerne prøve at gøre en forskel for nogen ude i fremtiden. Nogen skal jo gå forrestsiger driftsdirektør hos Peder Olsen & Søn, Michael Mertov.Med den nye batteri-elektriske lastbil kan Peder Olsen & Søn fragte 14 ton gods uden udledning af CO2, når elektriciteten kommer fra vedvarende energikilder som sol og vind.