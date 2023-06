Diesel-lastbiler kan ombygges til at køre på brint

BELGISK-TYRKISK SAMARBEJDE:

Mandag 19. juni 2023 kl: 16:32

Af: Redaktionen

CMB.TECH og Ford Trucks vil i første omgang ombygge lastbiler fra Ford Trucks på CMB.TECHs Dual Fuel-værksted i Antwerpen med det mål at levere de første lastbiler i 2023 og yderligere skalere konceptet op.









Hos Ford Trucks peger man på, at partnerskabet CMB.TECH vil betyde, at transportindustrien sandsynligvis vil få hurtigere adgang til brintløsninger, der vil være med til at indlede en mere miljøvenlig æra inden for landtransport.









Konverteringsprocessen starter med montering af brinttanken på lastbilerne og installation af CMB.TECH’s indsprøjtningsring på motoren. Dernæst installeres motorstyringsenheden. Med dual-fuel-teknologien suges brint ind i forbrændingskammeret i motoren, hvilket kræver mindre dieselindsprøjtning for at drive motoren.









Konverteringen til dual-fuel kan CMB.TECHs brintlastbil reducere det traditionelle brændstofforbrug og tilhørende emissioner samtidig med, at der bevares en diesel backup-løsning til de situationer, hvor det ikke er muligt at tanke brinttankning.









Selvom parterne betegner dual-fuel-teknologien som en kortsigtet løsning, vil samarbejdet gøre det muligt at indsætte brintdrevne lastbiler i mange situationer forud for en udbredt anvendelse af mono-fuel brint ICE-motorer (Internal Combustion Engine) og FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) teknologier.





- Efter tre års samarbejde er jeg glad for, at vi officielt kan annoncere samarbejdet mellem Ford Trucks og CMB.TECH. Konceptet, vi arbejder på, er enkelt og har potentiale til at kunne skaleres massivt op. Vi kan bruge deres lastbiler, som kan ændres på tre dage på ethvert dual-fuel værksted. Sammen med Ford Trucks er vi klar til at skalere yderligere op i hele Europa ved at bringe en kulstoffattig, overkommelig og robust løsning til tung vejtransport over lange afstande, siger teknisk direktør hos CMB.TECH, Roy Campe.









Hos Ford Trucks er man i gang med at udvikle monobrændstof-brint-ICE-motorer og FCEV-lastbiler (Brintelektriske lastbiler med brændselsceller). Fornyligt fremviste Ford Trucks det første tændingssystem til en encylindret brint-ICE-motor.









- Efter vores mening vil partnerskabet med CMB.TECH om dual-fuel-løsningen være en afgørende reference for vores fortsatte arbejde. Vi forventer, at det vil fremme brugen af brint ICE-motorer og FCEV'er, hvilket vil resultere i en mere bæredygtig fremtid for os alle ved at øge efterspørgslen efter brint og fremme accelerationen af brintforsyningen, siger Burak Hosgoren, der er direktør for Ford Trucks' International Markets Western.









Om CMB og CMB.TECH:

CMB (Compagnie Maritime Belge) er en bredt orienteret shipping- og cleantech-gruppe med base i Antwerpen i Belgien. CMB ejer og driver 150 skibe inden for tør bulk, containertransport, kemikalietankskibe og besætningsoverførselsfartøjer. CMB er gennem selskabet, CMB.TECH, også aktiv inden for cleantech

CMB.TECH er en cleantech virksomhed, der bygger, ejer, driver og designer store marine og industrielle motorer, der kører på brint og ammoniak. CMB.TECH tilbyder også brint- og ammoniakbrændstof - enten gennem egen produktion eller fra tredjepartsproducenter





Om Ford Trucks:

Ford Trucks er et mærke under tyrkiske Ford Otosan.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.