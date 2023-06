Varebil kørte ud foran lastbil - to mistede livet

Onsdag 14. juni 2023 kl: 11:48

Af: Redaktionen Tirsdag var melding, at de tre personer, der var i varebiler, var kommet alvorligt til skade. Chaufføren i lastbilen slap uden fysiske skader- Der er tale om en ulykke, hvor en varebil og en lastbil er stødt sammen. Det tyder på, at varebilen er kørt ud for sin ubetingede vigepligt, så chaufføren i lastbilen ikke har haft en chance for at undgå kollisionen, sagde vagtchef Halfdan Kramer ved Sydøstjyllands Politi til TV2 Østjylland tirsdag.Onsdag kan Halfdan Kramer oplyse at to af de tre kvæstede er døde, mens den tredie meldes uden for livsfare. De to døde er to mænd fra Sønderjylland på henholdsvis 33 og 50 år. Den tredie, der også er fra Sønderjylland, er 27 år. Politiet oplyser, at deres pårørende er blevet underrettet.De nærmere omstændigheder bliver undersøgt af en bilinspektør.