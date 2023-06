Kranen er kompakt og kommet til Vendsyssel

Torsdag 8. juni 2023 kl: 11:39

Af: Redaktionen Hoeflon C6-kranen er en kompaktkran i 6 tm-klassen med fire støtteben, som hydraulisk sænkes ned via fjernbetjening. Fjernbetjeningen er til alle hydrauliske funktioner og har en rækkevidde på 250 meter.Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S har valgt at få en fly-jib med til kranen, så den får en lodret rækkevidde på 17 meter. Dertil kommer et hydraulisk spil med kapacitet på 3.000 kg.Som en ekstra funktion er kranen leveret med Hoeflink-systemet, der overvåger alle kranens bevægelser og giver Sawo mulighed for at yde fjernsupport på kranen.Hoeflon-kranen har en dieselmotor, men også el-motor, som giver mulighed for at drive kranen via 230V strømudtag.Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S i Hjørring beskæftiger godt 250 medarbejdere.