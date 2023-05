Specialist i stålkontruktioner får specialiseret lastbil

Tirsdag 30. maj 2023 kl: 09:32

Af: Redaktionen CSKs lastbilflåde består af et dusin enheder i sværvægtsklassen. De fleste er opbygget med Palfinger-kraner med kapacitet fra 65 til 165 tm. Kranbilerne bliver brugt til monteringsarbejde på byggepladser i både ind- og udland, og dertil kommer et mindre antal trækkere, der sørger for at hente og bringe stålkonstruktionerne fra CSK’s produktion i Thisted og i Letland.Den forrige levering af ny lastbil til CSK var en Scania R 580 med 135 tm Palfinger-kran. Dengang udtalte CSKs logistikchef Allan Bojesen:







- Vi har gennem de seneste år fået leveret en stribe nye Scania’er af Stiholt i Thisted. Det er både kranbiler og trækkere, og de leverer bare varen. Vi vælger mærke efter kvaliteten på produktet og forhandleren. Her er det tilfældigvis Scania og Stiholt, der kan levere den bedste pakkeløsning.





Kraftigere Scania og større kranDenne gang har Stiholt’s lastbilsælger, Lars Pedersen, solgt en endnu kraftigere Scania R 590 B8x4 opbygget med en Palfinger-kran på 165 tm. Her har det igen været afgørende for valg af chassis, at Scania kan levere 2x10 tons foraksler samt en forende, der er velegnet til montering af 50 tons frontstøtteben.







Den nye R 590 er som de øvrige kranbiler opbygget hos KLC i Kolding med skammel, værktøjskasser og selve kranen. Den er som noget nyt udrustet med Palfinger Hybrid Drive, så kranen kan drives elektrisk med strøm direkte fra byggepladsen. Dermed behøver lastbilens motor ikke at trække kraftudtaget til kranens hydraulikpumpe, hvilket reducerer brændstofforbrug og CO2-emissioner markant. Frontstøttebenet er monteret af Fyns Karosseribyg (FKB) i Odense, mens Stiholt’s værksted i Thisted har monteret diverse lys, ekstra udstyr samt udført klargøringseftersyn.







Med den nye Scania R 590 kranbil har CSK inden for de seneste år fået leveret et dusin nye Scania kranbiler og bogietrækkere. Om et par måneder kommer der en endnu stor Scania kranbil til.







