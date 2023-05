Sommeren kommer også med rejsepas i år

Onsdag 17. maj 2023 kl: 11:27

Af: Redaktionen Prisen for at rejse på kryds og tværs af landet med den kollektive transport i otte sammenhængende dage er 399 kroner, og salget af de 75.000 Rejsepas begynder torsdag 1. juni klokken 10, hvor man kan sikre sig adgang til frit at stige på busser, tog, metro, lokalbaner og letbaner.- Det er et godt tilbud, der de seneste år har været populært blandt rejselystne i den kollektive trafik, der vil ud for at opleve ferielandskabet i Danmark. Rejsepasset bliver stort set ligesom de sidste tre år. Dog er rejseperioden delt op i to perioder i år, da der kommer en uge midt i ferieperioden med store sporarbejder, hvor det ikke er muligt at rejse med Rejsepasset, siger kundechef i DSB, Charlotte Kjærulff.

Ændringer i forhold til sidste år

Årets ændring er, at perioden, der kan rejses i, er delt i to. Årsagen er, at Banedanmark har travlt med at forbedre det danske skinnenet denne sommer, hvilket medfører, at der vil være perioder med togbusser og ændrede køreplaner, og særligt i uge 30, som også er en af de populære rejseuger.





Derfor er de dage undtaget for rejser på Rejsepas, til gengæld er muligheden for at rejse med Rejsepas forlænget ind i august. Det betyder, at der i år kan rejses med Rejsepas i perioderne fra lørdag 24. juni til og med fredag 21. juli og igen fra mandag 31. juli og til og med søndag 20. august.





De 75.000 Rejsepas bliver sat til salg på rejsepas.nu torsdag 1. juni klokken 10.00.













