Togoperatør kørte 39,3 millioner passagerer og 188 millioner kroner hjem i første kvartal

Tirsdag 16. maj 2023 kl: 11:12

Resultat før skat udgjorde i første kvartal 2023 et overskud på 188 millioner kroner

Resultat er positivt påvirket af modtaget erstatning fra leverandør

DSB har i 1. kvartal leveret 39,3 millioner rejser. Korrigeret for afgivet trafik svarer det til en stigning på 26 procent i forhold til 2022

Passageromsætningen har i årets første tre måneder været 26 procent højere end den tilsvarende periode i 2022

Kundepunktligheden har ligget over målet og er steget for både Fjern- & Regionaltog og S-tog

Næstved, Haslev og Køge har fået ny direkte togforbindelse til København

Erhvervsrejser er steget med 38 procent i første kvartal i år i forhold til tilsvarende periode i 2022

Forventet resultat for 2023 bliver væsentligt opjusteret

Af: Redaktionen Punkter fra DSB's kvartalsrapport:Resultat før skat udgjorde et overskud på 188 millioner kroner mod 30 millioner kroner i 2022. Resultatet er positivt påvirket af erstatning på ca. 200 millioner kroner fra tidligere leverandør som følge af ophævet aftale.Den tidligere udmelding om et forventet resultat før skat for 2023 på minus 150 til minus 250 millioner kroner er ændret til en forventning om et resultat før skat på mellem 300 og 400 millioner kroner for 2023.Interesserede kan læse DSB's delårsrapport for 1. kvartal 2023