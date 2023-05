Transportministeren har åbnet postkasse til ideer til bedre kollektiv transport

Tirsdag 9. maj 2023 kl: 10:34

Af: Redaktionen Målet er at få nye, skæve, anderledes og frem for alt konstruktive ideer på bordet. Ideerne skal bruges af det kommende ekspertudvalg, som skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark.- Vi skal have hverdagens eksperter på banen. Vi bliver nødt at få bundet Danmark bedre sammen. Det kræver nytænkning, og her vil jeg gerne høre fra alle dem, der selv har udfordringerne inde på livet og har tænkt på, hvordan det kan gøres bedre, siger transportminister Thomas Danielsen.Den digitale postkasse er åbnet på Transportministeriets hjemmeside - www.trm.dk. Hertil kan alle sende deres idéer og forslag til initiativer og tiltag, som kan styrke den kollektive mobilitet. Ideerne vil blive samlet i ministeriet og forelagt ekspertudvalget.Med kommissorium for ekspertudvalg om kollektiv mobilitet i hele Danmark satte transportministeren fornyligt rammerne sat for udvalgets arbejde. Ekspertudvalget skal komme med anbefalinger til en ny struktur for den lokale kollektive transport. Den nye struktur skal understøtte dækningen for både byer og yderområder.- Vi skal have både eksperter, erfaring og de krøllede hjerne med. Jeg vil inden for kort tid præsentere udvalget. Med postkassen for gode ideer vil der være frisk inspiration til opgaven, siger Thomas Danielsen.Interesserede kan læse mere om ekspertudvalget via dette link, hvor man også kan indsende forslag - klik