Batterierne kommer fra amerikansk lastbilproducent

Fredag 21. april 2023 kl: 12:22

Af: Redaktionen Bag Nikola-logoerne ses det dog tydeligt, at der er masser af Iveco i produkterne, da grundkonstruktionen - chassis, førerhus, aksler med videre - er baseret på Iveco Stralis-modellerne. Til gengæld bliver amerikanske Nikola hovedleverandør af den batteri- og brændselscelle-teknologi, der skal bringe Iveco ind i den grønne fremtid. Iveco og Nikola har arbejdet sammen i et joint venture siden 2019.På et pressemøde på transportmessen gjorde Iveco det klart, at diesel og gas fortsat vil dominere som brændstof til den tunge landevejstransport i de kommende mange år. Biogas vil kunne tilbyde en 95 procent reduktion af CO2-udslippet allerede fra i morgen, og også HVO vil kunne bidrage til lavere CO2-udslip allerede nu.I 2030 forudser Iveco, at diesel- og gaslastbiler stadig vil udgøre 60 procent af salget, mens de batterielektriske lastbiler højst vil udgøre 35 procent. Ved den resterende del af salget kan brændselscelle-teknologien komme på tale. I kraft af sit samarbejde med Nikola vil Iveco efter eget udsagn stå stærkt på det europæiske marked med den batterielektriske Nikola Tre BEV (Battery Electric Vehicle)- samt brændselscelle-modellen Nikola Tre FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle).Iveco og Nikola annoncerede på pressemødet den officielle åbning for ordrer på Nikola Tre BEV Artic 4x2 i Europa. Trækkeren, der har en akselafstand på 4.021 mm, har 9 batterier med en samlet energimængde på op til 738 kWh, hvilket giver en fuld-elektrisk rækkevidde på ca. 500 km. Opladning (10-90 % SOC) tager kun anslået godt 1½ time.Stjernen på Iveco's stand er en tre-akslet Nikola trækker med brændselscelle. En brændselscelle drives af brint, der producerer elektricitet, der så sendes videre til el-motoren på trækakslen. Den er udrustet med brinttanke, der kan rumme 70 kg brint under et tryk på 700 bar. Det vil give den en rækkevidde på ca. 800 km, hvor det eneste udslip under kørslen består af vand. Tankning af de ca. 70 kg bring tager kun ca. 20 min. Produktionen af Nikola Tre, som BEV-modellen hedder, er planlagt til at starte midt i 2024, mens Nikola Tre FCEV følger efter et år senere.