Europæisk fjernbus-koncern satte omsætningsrekord

Onsdag 22. marts 2023 kl: 11:40

Af: Redaktionen - 2022 var vores mest succesfulde år hidtil, siger André Schwämmlein, medstifter og adminstrerende direktør for Flix. Han fremhæver, at Flix mere end nogensinde er positioneret i et meget attraktivt vækstmarked, og står står for moderne mobilitet, bæredygtighed og digitalisering.- Og vi er kun lige begyndt, siger han videre.Flix SE forventer en 20 procent stigning i profitabel omsætningsvækst for 2023 såvel som planer om at fortsætte investeringerne i udvidelsen af både FlixBus og FlixTrain.Bæredygtighed vil fortsat være i centrum for Flix-gruppens vækststrategi.I Europa opererer Flix i 35 europæiske lande og betjener i alt over 1.000 destinationer. Mens FlixBus styrker sin position som markedsleder på nøglemarkeder som Tyskland, Frankrig, Italien og Polen, udvidede FlixBus også sit tilbud til nye lande som Portugal, Storbritanien og de baltiske lande. I mellemtiden forbliver FlixTrain en velkommen og meget attraktiv mulighed for kunder i Tyskland og Sverige. I alt transportede FlixBus og FlixTrain godt 38 millioner rejsende i Europa i 2022.