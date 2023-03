Antallet af dødsfald er lavere end niveauet før pandemien

TRAFIKSIKKERHED I EU:

Fredag 10. marts 2023 kl: 10:08

Sverige og Danmark er de mindst trafikfarlige



Tre ud af fire døde var mænd



Om EU-Kommissionens indsats for øget trafiksikkerhed:

I 2018 fastsatte EU et mål om at nedbringe antallet af trafikdræbte med 50 procent senest i 2030, og for første gang blev der også fokuseret på alvorlige kvæstelser, hvilket er fastsat i EU-Kommissionens strategiske handlingsplan for trafiksikkerhed og EU's trafiksikkerhedspolitiske ramme for 2021-2030, som også omfatter trafiksikkerhedsplaner med henblik på at nå ned på nul trafikdræbte senest i 2050 ("Vision Zero")

Vejsikkerhed har også været en væsentlig del af EU's politiske initiativer inden for mobilitet, herunder strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet, EU-Kommissionens forslag til revision af TEN-T-forordningen og rammen for mobilitet i byer

EU går forrest i 2020'erne for handling på trafiksikkerhedsområdet, som FN proklamerede for 2021-2030 i august 2020

I de kommende uger vil EU-Kommissionen forelægge en pakke af forslag, hvormed der tages fat på trafiksikkerhed ud fra en række vinkler, for at gøre de europæiske veje endnu mere sikre

Af: Redaktionen Med grønt: Antal trafikdræbte. Med blåt: EU-mål for 2030. (Kilde: CARE - EU-database om trafikulykker)I EU steg antallet af trafikdræbte i 2022 samlet set med 3 procent i forhold til året før, hvilket ikke mindst var en følge af mere trafik på vejene efter corona-tiden. EU-Kommissionen peger på, at en stor del af den nedgang i antallet af døde som følge af trafikulykker, som fulgte med corona-tiden - et fald på 17 procent mellem 2019 og 2020 - ikke er gået tabt. Sammenholdt med 2019 faldt antallet af død i trafikken med 10 procent i 2022 i forhold til 2019.Faldet i antal døde har dog været ujævnt fordelt mellem medlemsstaterne. De største fald på over 30 procent blev registreret i Litauen og Polen, mens et land som Danmark registrerede et fald på 23 procent.I de seneste tre år har antallet af trafikdræbte i lande såsom Irland, Spanien, Frankrig, Italien, Holland og Sverige derimod ligget forholdsvist stabilt eller er steget.EU-landenes overordnede rangordning ud fra antal trafikdræbte har ikke ændret sig væsentligt siden før pandemien, idet de sikreste veje findes i Sverige (21 dødsfald pr. million indbyggere) og Danmark (26 pr. million indbyggere), hvorimod Rumænien (86 pr. million indbyggere) og Bulgarien (78 pr. million indbyggere) registrerede de højeste antal dødsfald efter trafikulykker i 2022. EU-gennemsnittet var 46 trafikdræbte pr. million indbyggere.På grundlag af de foreliggende data for 2021 (der foreligger endnu ikke detaljerede data for 2022) for EU som helhed mistede 52 procent af de trafikdræbte livet på landeveje, 39 procent i byområder og 9 procent på motorveje. Tre ud af fire trafikdræbte (78 procent) var mænd. Ud af det samlede antal trafikdræbte tegnede bilister (førere og passagerer) sig for 45 procent, fodgængere tegnede sig for 18 procent, brugere af tohjulede motorkøretøjer (motorcykler og knallerter) tegnede sig for 19 procent og cyklister for 9 procent.I byområder er mønstret anderledes end det overordnede billede, idet bløde trafikanter (fodgængere, cyklister og brugere af tohjulede motordrevne køretøjer) tegner sig for knap 70 procent af det samlede antal trafikdræbte. Trafikdrab i byområder opstår altovervejende i forbindelse med ulykker, der involverer biler og lastbiler.EU-Kommissionen fremhæver, at den voksende andel af cyklister i mange medlemsstaters mobilitetsmiks er yderst tilfredsstillende, men at tendensen i antallet af trafikdræbte cyklister i EU udgør en kilde til alvorlige betænkeligheder. Der er tale om den eneste gruppe af trafikanter, som ikke har oplevet et betydeligt fald i antallet af døde efter trafikulykker i løbet af det seneste årti, hvilket navnlig skyldes en fortsat mangel på hensigtsmæssig infrastruktur.Eksempelvis viser foreløbige tal fra Frankrig i 2022 en stigning på 30 procent i antallet af cyklister, der mistede livet i trafikken, i forhold til 2019.













Trafikdræbte pr. million indbyggere - foreløbige data for 2022

Andel pr. million indbyggere Procentvis ændring i 2022 i forhold til:

2019 2020 2021 2022 2021 2019 Gennemsnit 2017-19 EU27 51 42 45 46 3 % -10 % -11 % Belgien 56 43 45 52 16 % -7 % -3 % Bulgarien 90 67 81 78 -5 % -15 % -17 % Tjekkiet 58 48 50 50 -1 % -15 % -15 % Danmark 34 28 22 26 18 % -23 % -15 % Tyskland 37 33 31 34 9 % -8 % -12 % Estland 39 44 41 38 -9 % -4 % -10 % Irland 29 30 27 31 14 % 11 % 9 % Grækenland 64 54 57 58 1 % -11 % -13 % Spanien 37 29 32 36 12 % -2 % -5 % Frankrig 50 39 45 49 11 % 0 % -2 % Kroatien 73 58 72 71 -6 % -7 % -13 % Italien 53 40 49 53 9 % -2 % -5 % Cypern 59 54 50 42 -16 % -27 % -26 % Letland 69 73 78 60 -24 % -15 % -19 % Litauen 67 63 53 43 -19 % -35 % -35 % Luxembourg 36 42 38 40 8 % 18 % -6 % Ungarn 62 47 56 56 -1 % -10 % -13 % Malta 32 21 17 50 189 % 63 % 47 % Nederlandene 34 30 29 35 20 % 4 % 7 % Østrig 47 39 41 41 2 % -11 % -11 % Polen 77 66 59 51 -14 % -34 % -33 % Portugal 67 52 54 63 16 % -5 % -2 % Rumænien 96 85 92 86 -8 % -12 % -14 % Slovenien 49 38 54 40 -25 % -17 % -14 % Slovakiet 50 45 45 46 0 % -8 % -8 % Finland 38 40 41 34 -16 % -10 % -18 % Sverige 22 20 20 21 5 % 0 % -17 % Schweiz 22 26 23 31 35 % 44 % 25 % Norge 20 17 15 23 55 % 15 % 16 % Island 17 22 24 24 0 % 50 % -33 %

Tallene for 2022 er baseret på foreløbige data for de fleste lande og gives med forbehold for ændringer, når de endelige data offentliggøres i efteråret 2023. Skønnene for 2022 dækker hele året og alle veje og omhandler dødsfald inden for 30 dage efter en trafikulykke, men for følgende lande bygger de på ufuldstændige data: Tyskland og Grækenland (begge 11 måneder), Belgien og Ungarn (begge 9 måneder), Spanien (landeveje), Nederlandene (ufuldstændige data, antallet af politiregistrerede dødsfald er desuden underrapporteret med ca. 10-15 procent), Portugal (dødsfald inden for 24 timer efter trafiklykken) og Schweiz (6 måneder). Der findes ingen data for Liechtenstein for 2022.





Data for 2022 sammenholdes med tre perioder: 2021 (det foregående år), 2019 (referenceåret for målet om 50 procent færre dødsfald senest i 2030) og gennemsnittet for 2017-19 (for at tage højde for udsvingene i mindre lande). De procentvise ændringer i tabellen er baseret på det absolutte antal dødsfald, ikke andelen pr. million indbyggere.



