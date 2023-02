Tre lastbilmærker gør den tunge ende komplet

Fredag 24. februar 2023 kl: 12:27

Prøvetur i elektrisk lastbil



Digitale løsninger og 'det hele billede'



Af: Redaktionen - Hos Volvo sætter vi stor pris på Transport 2023 og muligheden for at møde kunder, chauffører og samarbejdspartnere. Vores position som markedsleder skyldes i høj grad vores store fokus på kundetilfredsheden, herunder den personlige kontakt og gode relation til kunderne. Det er en afgørende faktor i transportbranchen og én af grundene til, at vi deltager på Transport 2023, siger salgsdirektør i Volvo Danmark, Marcel Wolff-Matern, og løfter lidt af sløret for, hvad virksomheden medbringer på messen.- Volvo har øjnene rettet mod fremtiden med fokus på den grønne omstilling, og det afspejler sig i de elektriske lastbilmodeller, som vises frem på messen. De besøgende har mulighed for at få et indblik i den spændende, grønnere fremtid, som vi alle kommer til at være en del af, siger han videre.Mere konkret medbringer Volvo blandt meget andet Danmarks første elektriske slamsuger opbygget af Bucher Municipal og en Volvo FM Electric 6x2 fra betonleverandøren, Unicon.Også hos Hessel Trucks, der er dansk importør og forhandler af Mercedes-Benz-lastbiler, er de grønne og bæredygtige løsninger i fokus på Transport 2023.- Vores gæster kan alle tre messedage møde både mig og vores ladestander-partner, og vi har begge gode bud på, hvordan den enkelte vognmand kan blive klar til den grønne omstilling i transportbranchen. Vi har stor erfaring i at gøre den grønne omstilling overskuelig og håndgribelig, og det er vigtigt, for det handler nemlig ikke bare om at købe en elektrisk lastbil, lyder det fra eMobility-manager i Hessel Trucks, Mikael Voigt.Han fortæller videre, at virksomheden tilbyder en prøvetur i den elektriske lastbil eActros - og at der er en rigtig god grund til netop dét.- Vi kan tale nok så meget om en elektrisk lastbils fortræffeligheder, men det, der virkelig rykker noget, er, når chaufførerne selv oplever eksempelvis det reducerede støjniveau og ikke mindst dét at have fuldt moment fra start og dermed en meget glidende igangsætning. Og derfor tilbyder vi en prøvetur, siger Mikael Voigt, der glæder sig til på Transport 2023 at møde folk fra branchen i en afslappet og uforpligtende ramme.Hos Iveco hæfter man sig ved, at Transport 2023 er transportsektorens hovedsæde for videns- og erfaringsdeling. Messen byder på samme tid på gode, sociale relationer med kunder, konkurrenter og samarbejdspartnere og høj faglighed inden for ikke mindst den grønne omstilling - og hér byder virksomheden også selv ind.- Hos os kan de besøgende opleve både køretøjer og digitale løsninger, der gør hverdagen mere CO2-venlig og brændstoføkonomisk. Vi har stort fokus på 'det hele billede' - altså at kunden med købet af en Iveco skal have en samlet transportløsning med alt, hvad det indebærer af solide serviceaftaler og faglig sparring, siger Business Director hos Iveco, Håkan Jönsson og løfter sløret for én af virksomhedens hovedattraktioner på messen.- Vi medbringer blandt andet vores nyeste skud på stammen, nemlig vores elektriske eDAILY, som vi har med for første gang. Vi glæder os til at præsentere alle dens fordele og se, hvordan den bliver modtaget på det danske marked. Og så ser vi selvfølgelig frem til at møde vores kunder, ligesom vi altid gerne deltager i samtaler om branchens fremtid.Med tilføjelsen af Volvo, Mercedes-Benz og IVECO byder Transport 2023 på alle de syv store lastbilmærker, da DAF, MAN, Renault og Scania tidligere har meldt deres ankomst til Herning.





Fredag 24. februar 2023 er der ifølge transportmessens webside 269 udstillere.









her: Interesserede kan se en oversogt over udstillerne

