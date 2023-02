"Hjælpsom" mand hjalp kvinde med kuffert - og hjalp hende af med kreditkort

Torsdag 2. februar 2023 kl: 13:31

Af: Redaktionen Hun tog imod tilbuddet, og manden hjalp hende ind, inden han selv forlod toget. Først lidt tid efter fandt hun ud af, at manden slet ikke havde været så hjælpsom. Hun opdagede nemlig, at han havde stjålet hendes pung fra hendes lomme, og at der var hævet en del tusinde kroner på kortet.Østjyllands Politi opfordrer til, at man bærer sin værdier i lukkede lommer, hvor det er svært for tyven at komme til. Derudover råder politiet til, at man holder hånden for, når man indtaster koden for at hæve penge i en automat.Og så skal man være opmærksom på, om nogen står tæt på. Det er en kendt fremgangsmåde, at tyven aflurer den indtastede kode og efterfølgende stjæler kortet.