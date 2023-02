Biogaslastbil med 500 hk-motorskal køre CO2-udledningen langt ned

Onsdag 1. februar 2023 kl: 10:02

Ingen enkelt løsning kan løse klimaforandringerne

Store planer om at erstatte fossil LNG med bio-LNG i Europa



Fakta om Volvos gasdrevne lastbiler:

Produktprogram: Volvo FH, FM og FMX (på forespørgsel).

Effektniveauer: 420, 460 og 500 hk

Brændstof: bio-LNG (flydende biogas) eller LNG. En lille mængde diesel eller HVO bruges til at antænde gassen

Rækkevidde: op til 1.000 km

Motorteknologi: Ved at udnytte dieselmotorens høje virkningsgrad opnås samme køreegenskaber som en diesellastbil, hvilket gør det muligt at køre med høj belastning og tilbagelægge lange strækninger

De nye gasdrevne Euro6 E-motorer er op til 4 procent mere brændstofeffektive end Euro 6 step D-motorerne

Gasmotorerne er blevet fuldstændig opdateret, og den øgede effektivitet opnås blandt andet med nye brændstofinjektorer og stempler med lavere friktion, sammen med en ny turbo, variabel oliepumpe og krumtaphusventilation, der håndterer ufiltreret olie

Fakta om flydende gas:

Bio-LNG (også kaldet LBG) er et bæredygtigt brændstof, der består af flydende biogas (biomethan). Alt organisk affald kan nedbrydes til biogas - eksempelvis slam fra rensningsanlæg, madaffald, gødning og andre restprodukter

LNG (Liquified Natural Gas) er en fossil gas (metan), som udvindes fra underjordiske eller undersøiske reserver

Processen med at gøre biogas flydende er den samme som for LNG; gassen køles ned til minus 162 grader celcius. Brændstoffet fylder dermed væsentligt mindre, hvilket gør det muligt at medbringe en meget større mængde energi om bord på lastbilen, hvilket igen øger rækkevidden

EU-kommissionens mål (REPower EU) er at 10-doble den årlige biogasproduktion til 35 milliarder kubikmeter inden 2030. Tæt på 80 bio-LNG-produktionsanlæg er i øjeblikket bekræftet klar i Europa i 2024. Tyskland og Italien forventes sammen med Holland at være de førende bio-LNG-lande i de kommende år

Af: Redaktionen For fem år siden lancerede Volvo Trucks en serie lastbiler, der kan køre på flydende biogas, der blandt andet benævnes bio-LNG. Det er et bæredygtigt brændstof, der kan produceres på mange måder - eksempelvis af organisk affald, som madrester. Brændstoffet kan reducere CO2-udledningen med op til 100 procent i forhold til fossil diesel.- Kørsel på biogas er et godt supplement til elektrificerede transporter, der hjælper vognmænd med deres bæredygtighedsambitioner og sigter mod klimaneutrale transporter, siger Daniel Bergstrand, der er produktchef for gasdrevne lastbiler hos Volvo Trucks.Volvo Trucks nye gasdrevne lastbil på 500 hk, der fået som FM, FMX og FH-modeller, supplerer de tidligere motoreffekter på 420 og 460 hk. Gasmotorerne får også store tekniske opdateringer, der gør dem op til fire procent mere brændstofeffektive, hvilket sammen med en ny 10 procent større brændstoftank bidrager til en endnu større rækkevidde.- Vores effektive gasdrevne lastbiler har en ydeevne, der kan sammenlignes med de tilsvarende dieselversioner. Tankning af biogas er næsten lige så hurtig som tankning af diesel, og det voksende netværk af over 600 tankstationer for både bio-LNG og LNG i Europa gør dem ideelle til langturskørsel, fremhæver Daniel Bergstrand.Det udvidede udvalg af gasdrevne lastbiler passer godt til Volvo Trucks’ tre-vejs strategiske køreplan for at nå nul-emissioner ved landevejskørsel: batterielektriske lastbiler, brændselscelle-lastbiler og lastbiler med forbrændingsmotorer, der kører på bæredygtige brændstoffer som biogas eller HVO.- Der er behov for flere tekniske løsninger, fordi tilgængeligheden af energi- og brændstofinfrastruktur er meget forskellig fra land til land og region til region, og også fordi kravene til hver transportopgave kan variere, siger Daniel Bergstrand.Den europæiske produktion af bio-LNG forventes at stige hurtigt i bestræbelserne på at skifte væk fra brugen af fossil LNG. EU-Kommissionen har fremlagt en plan, kaldet REPower EU, hvor der er fokus på at skabe markant øget indenlandsk produktionskapacitet til forskellige typer energi. Planen er at 10-doble den årlige biogasproduktion inden 2030, og sektoren har sat gang i en hurtig vækstfase. Også uden for Europa møder potentialet for biogas stor interesse.