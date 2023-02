Havn med plads til ophugning vil være med til genbrug af vindmøller

Tirsdag 31. januar 2023 kl: 13:21

Om Decom Tools projektet:

Der mangler en overordnet og bæredygtig tilgang til at håndtere offshore vindmøller, når de skal demonteres. Derfor har DecomTools-projektet, i samarbejde med tretten partnere fra seks lande langs Nordsøen (Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, Storbritannien og Norge), som mål at skaffe viden som kan være til gavn for industrien, som skal håndtere møllerne

De fleste vindmøller er fremstillet til at have en levetid på 20-25 år. I offshore-sektoren er levetiden ofte kortere på grund af de kraftige påvirkninger fra vejret. Med dette in mente, vil antallet af vindmøller der skal nedtages stige jævnt i de kommende år



Af: Redaktionen Theis Gisselbæk (tv), CCO og Henrik Carstensen, CEO - begge Grenaa Havn A/S. (Foto: Claus Sjödin/Grenaa Havn)De seneste fire år har Grenaa Havn, som i dag rummer store virksomheder inden for genbrug - eksempelvis ophugning af skibe - deltaget i DecomTools - et EU-projekt, som har arbejdet med mulighederne for at genbruge offshore vindmøller. Målet har været at indsamle erfaringer og viden, så industrien kan nedbringe omkostningerne ved dekommissionering med 20 procent og reducere miljøbelastningen med 25 procent.Vindmøller har en levetid på omkring 25 år, inden de skal tages ned eller alternativt "livsforlænges" med en grundig istandsættelse. Derfor vil der indenfor de næste ti år være mange udtjente vindmøller, som skal tages ned i hele Europa.På Grenaa havn er der allerede etablerede virksomheder, som er specialister i genbrug og recycling.- Grenaa Havn har en unik position i forhold til at håndtere og genbruge vindmøller på en bæredygtig måde. Vi har et veludbygget netværk af virksomheder indenfor genanvendelse og recycling og vi er selv eksperter indenfor logistik, hvilket gør os i stand til at håndtere dette på en effektiv måde, siger Henrik Carstensen, der er direktør i Grenaa Havn.- Vi er stolte af at kunne være en del af denne fremtidige industri og arbejde mod en bæredygtig løsning for vindmøller. Vi ser frem til at kunne tilbyde vores erfaring og ekspertise i denne proces, siger han videre.Vindmølledele kan genbruges Helt konkret er der flere måder, man kan bruge de udtjente vindmøller på. Det kan være genbrug af de dele, som er i god stand. De kan bruges i andre vindmøller. Metal kan smeltes om, vingerne kan laves til granulat eller bruges til noget helt andet. Både behov og ideer er til stede, og Grenaa Havn har ekspert-erfaring med logistikken og et netværk af nuværende kunder, der har stor erfaring indenfor hele genanvendelses-tankegangen.- Vi ser et stort potentiale i at genbruge og genanvende vindmøller. Det er ikke kun godt for miljøet, men også for erhvervslivet, da det kan reducere omkostningerne ved dekommissionering og øge mulighederne for at genanvende de enkelte dele, siger Theis Gisselbæk, der er markedsdirektør (CCO) i Grenaa Havn.- Allerede nu er der virksomheder på Grenaa havn, som ophugger vindmøller til genbrug og til recycling. Det, vi konkret venter på, er, at betragtelig flere vindmøller demonteres, så vi kan komme i gang og køre storskala på projektet. Vi har både pladsen og ekspertisen lokalt. Så vi er klar, siger Theis Gisselbæk og understreger, at Grenaa Havn gerne vil i dialog med virksomheder, som allerede arbejder med, eller søger viden indenfor recycling og genbrug af vindmøller.