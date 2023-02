Fordæk på lastbil sprang - 500 meter autoværn blev ødelagt

Tirsdag 31. januar 2023 kl: 12:53

Af: Redaktionen Da politi og redningsmandskab kom til stedet, kunne de konstatere, at den forulykkede lastbil holdt i det nordgående spor på Odsherred lige nord for rundkørslen ved afkørsel 20 Holbæk V, hvor den var standset efter uheldet. En personbil holdt på græsarealet mellem selve vejen og tilkørselsrampen.Hverken føreren af lastbilen eller personbilen var kommet til skade ved uheldet, som medførte et større oprydningsarbejde, da lastbil ved uheldet havde ramt og ødelagt ca. 500 meter autoværn.Den personbil, der blev involveret i uheldet, blev ført af en 27-årig mand fra Asnæs, som kom kørende i nordlig retning og derfor måtte foretage en undvigemanøvre til højre for at undgå sammenstød med lastbilen. Føreren af personbilen kørte derfor ind over den skrå græsrabat ved tilkørselsrampen og standsede her uden at være blevet ramt.Rednings- og oprydningsarbejdet foregik frem til omkring klokken 23.30. Politiet oplyser at der de næste dage vil være nedsat hastighed ved uheldstedet, da det ødelagte autoværn mellem de modsatretttede vognbaner skal reetableres.Politiet har optaget rapport om uheldet og afventer resultatet af færdselsafdelingens undersøgelser af lastbilen og dens takograf.