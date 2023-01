- Politikerne har fået et stærkt beslutningsgrundlag for en havneudvidelse

AARHUS HAVN:

Fredag 27. januar 2023 kl: 11:00

Yderhavnen bidrager med CO2-besparelser

Alternative forslag er økonomisk dyrere og belaster klimaet mere

Netop klimaet og den grønne omstilling har fyldt meget på de borgerkonferencer og temamøder, der er blevet afholdt. Derfor har COWI udarbejdet nye beregninger for CO2-udledninger. Thomas Haber Borch ser de nye beregninger, som et vigtigt bidrag til den kommende politiske diskussion.- Noget af det, der optager os allermest, er klimaet og den grønne omstilling. Når vi har ansøgt om Yderhavnen, er det også fordi, vi på den måde kan være med til at forbedre klimaet og for alvor sætte skub i den grønne omstilling. Nu har vi så fået nye beregninger, som understreger, at Yderhavnen kan bidrage med CO2-besparelser - og dermed også, at det har nogle klimamæssige konsekvenser at sige nej til Yderhavnen, påpeger havnedirektøren, der fortæller, at der er blevet arbejdet målrettet med at reducere CO2-udledningen.- Man kommer desværre ikke uden om, at anlægsprojekter udleder CO2. Men vi har i løbet af processen arbejdet målrettet med at reducere udledningen ved at justere projektet. Og det er faktisk lykkedes ret markant. Derudover har vi udarbejdet en ambitiøs udbudsmodel, hvor vi indregner en skyggepris på CO2 på hele 1.500 kroner pr. tons. Det er ikke set før, og det vil uden tvivl tilskynde entreprenørerne til at reducere CO2-udledningerne betragteligt, siger Thomas Haber Borch.Et flertal i byrådet har ønsket en yderligere analyse af fire konkrete alternative forslag til Yderhavnen. Derfor har HBS Economics udarbejdet en ny analyse, hvor de alternative forslags potentialer og konsekvenser afdækkes.- Der har været et ønske om at få undersøgt konkrete alternativer yderligere, og det har vi lyttet til. Alternative forslag har fyldt meget i debatten, så jeg er tilfreds med, at politikerne nu har et fagligt grundlag at stå på. Selvfølgelig er der potentielt mulighed for at reducere Yderhavnen, men analysen viser, at det har nogle konsekvenser, som jeg sådan set mener er ret væsentlige. Men det er nu op til politikerne at vægte de konsekvenser og hensyn, siger Thomas Haber Borch.Den nye analyse viser, at de fire alternativer ikke imødekommer det fremtidige arealbehov, ligesom de både er økonomisk dyrere og udleder mere CO2 end Yderhavnen.Interesserede kan se beslutningsgrundlaget