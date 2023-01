Konkurrencemyndighederne har godkendt køb af øresundsrederi

Fredag 27. januar 2023 kl: 10:42

Af: Redaktionen I november sidste varslede Molslinjen og ejerne - EQT Infrastructure - at de havde aftalt at købe færgerederiet ForSea af Igneo Infrastructure Partners. Den handel er nu blevet gennemført med en såkaldte closing.ForSea er den eneste operatør af ro/ro-færger mellem Helsingør og Helsingborg. ForSea's ejere var en europæisk infrastrukturfond forvaltet af Igneo Infrastructure Partners.Parterne har aftalt ikke at oplyse salgsprisen.- Vi overtager et dygtigt drevet rederi, og nu glæder vi os til at lære hele forretningen bedre at kende, så vi i fællesskab kan skabe en slagkraftig enhed og styrke den flydende bro, som ruten er, siger Carsten Jensen, der er administrerende direktør for Molslinjen.Hos ForSea er administrerende direktør Kristian Durhuus tilfreds med en afklaring på rederiets fremtid.- Molslinjen og ForSea har mulighed for sammen at skabe et stærkt rederi, som er rustet til den grønne omstilling af dansk og svensk færgefart og samtidig i fællesskab udvikle på deres rutenetværk, siger han.Molslinjen er ejet af EQT Infrastructure, som købte rederiet i 2020.