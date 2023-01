Ringsted-vognmand tager to med tandemakselløft

Torsdag 26. januar 2023 kl: 09:39

Regnsensor til visker med justerbar følsomhed

Automatisk skift mellem kørelys og nærlys og automatisk højdejusterbare forlygter

Blindvinkelkamera i passagerside

Intelligent fartpilot med nødbremsehjælp

Radarsystem til vognbaneskift

Opmærksomhedsassistent

Sporassistent

Chaufførtider og Brændstof: Hjælper chaufføren med at overholde køre-/hviletidsregler. Ved hjælp af Volvo Connect app’en kan chaufføren nemt og overskueligt se sin køre-/hviletidsinfo

Brændstof og Miljø: Her får man brændstofrapporter pr. chauffør/bil, og det er let at få overblik over, hvor der er besparelsesmuligheder, der kan forbedre bundlinjen og reducere miljøpåvirkningen

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På billedet ses chaufførerne Johnny og Allan med Vognmand Dennis Feldborg Mortensen i midten.De to nye Volvo FH540'er har 13 liters motorer med 540hk, I-shift gearkasse med dobbelt kobling og er bygget op med luftforskydelig skammel og hydraulikanlæg. Med bilerne har SHT Transport valgt Volvo Guld-servicekontrakt, som giver fuld kontrol over omkostningerne, et mere bekymringsfrit ejerskab og maksimal driftstid.På udstyrslisten findes blandt andet New York førerhuspakke med læder på rat, armlæn og indstigningshåndtag, elektrisk glas-soltag og solgardin i forrudenI bilernes Udsynspakke+ findes eksempelvis:Bilerne er også udstyret med Aktiv sikkerhedspakke+ med eksempelvis:På flådestyringssiden har SHT valgt at aktivere følgende flådestyringstjenester:Bilerne er opbygget hos Volvo Truck Center Viborg, malet hos Haslev Totallakering og leveret af Kim Jørgensen, Volvo Truck Center Taastrup.