Bekendtgørelse om offentligt tilgængelig infrastruktur for energi

Onsdag 25. januar 2023 kl: 12:02

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen oplyser, at den nuværende bekendtgørelse nr. 1074 af 28. juni 2022 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v. indeholder bestemmelser om tilsyn for en begrænset del af bekendtgørelsen.

Desuden er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at udstede påbud eller bødestraf, hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes.





Formålet med det nye udkast til bekendtgørelse er at udmønte bemyndigelsesbestemmelserne om tilsyn, påbud og straf i lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven).













Høringsfristen er mandag 20. februar.





Færdselsstyrelsen forventer at bekendtgørelsen træder i kraft lørdag 1. april 2023.





Interesserede kan se udkastet til bekendtgørelsen her:













