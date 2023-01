Havn i Vendsyssel øgede omsætningen med knap 50 procent sidste år

Onsdag 25. januar 2023 kl: 10:33

Af: Redaktionen Bestyrelsesformand Bo Uggerhøj er meget tilfreds med, at strategien for udviklingen af havnen viser sig i de økonomiske resultater.- 2022 er det første år, hvor vi for alvor har set effekten af havneudvidelsen. Vi har oplevet en flot omsætningsfremgang, og den seneste opgørelse viser, at der allerede er skabt over 350 arbejdspladser primært afledt af havneudvidelsen. Det bekræfter os i, at vi har en solid forretningsplan, siger Bo Uggerhøj.Administrerende direktør i Frederikshavn Havn, Mikkel Seedorff Sørensen, glæder sig også over fremgangen i 2022 og ser samtidig, at Frederikshavn Havn går en spændende tid i møde.









- Omsætningen stiger i takt med, at de nye aktiviteter i forbindelse med havneudvidelsen kommer i gang, og vi forventer yderligere fremgang i 2023, når de nye aktiviteter omkring bunkerterminalen bliver igangsat. Herudover oplever vi stadig en stigende efterspørgsel på såvel arealer som kajkapacitet med stor dybgang, og vi ser ind i mange nye spændende projekter og flere nye arbejdspladser på vej, siger Mikkel Seedorff Sørensen.





Omsætningen i 2022 er den største for Frederikshavn Havn i tiden som kommunal selvstyrehavn.









Om Frederikshavn Havn:

Frederikshavn Havn er udgangspunkt for færgetrafik til og fra Gøteborg, Oslo og Læsø. I havnen findes fem færgelejer med rampe og tre ro/ro-lejer

I alt dækker havnen et areal på 2.419.063 kvadratmeter, hvoraf vandarealet udgør 975.500 kvadratmeter

Vanddybden i havnen er mellem 7 og 14 meter. Der er 14 meters vanddybde i det nye svajebassin og i det nye havnebassin

Frederikshavn Havn råder over i alt 7,2 kilometer kajer

Nordhavnen: 7 meters vanddybde langs kajerne

Fragthavnen: 8 meters vanddybde langs kajerne

Nyt havneområde: 14 meters vanddybde langs kajerne

Nyt kajanlæg: 9,5 meters vanddybde langs skibskajen

Frederikshavn Havn kan anløbes af skibe op til Panamax-størrelsen



