Passagertallet på letbane nåede nye højder

Tirsdag 24. januar 2023 kl: 09:25

Af: Redaktionen Passagertallet på de 5.475.521 er godt 14 procent mere end tallet for 2019 - året før corona-tiden - hvor passagertallet nåede op på 4.788.295.I fjerde kvartal 2022 tog 1.368.871 passagerer med letbanens tog. Hos Aarhus Letbane peger man på, at mange af de nye passagerer kører med L1 mellem Aarhus H og Grenaa, men der er også en stigning i passagertallet på L2 mellem Odder og Aarhus H samt Aarhus H og Lystrup/Lisbjerg via Universitetshospitalet.- Den passagervækst, vi har oplevet i 2022, er meget positiv, siger Mie Krog, der er formand for bestyrelsen i Aarhus Letbane.- Passagererne er ikke bare vendt tilbage efter COVID 19, men der er også kommet flere til. Der er kommet flere afgange i morgenmyldretiden på Grenaabanen, og det kan heldigvis også ses på tallene. Vi er kommet tættere på at nå vores strategiske mål om at øge antallet af passagerer. Vi er utrolig glade for det flotte resultat og sender en stor tak til alle de passagerer, der har valgt Letbanen til i 2022, siger hun videre.Aarhus er populær Med et samlet passagertal på knap 5,5 millioner betyder det, at der i dag er over 17.000 passagerer, der dagligt rejser med Letbanen. 81 procent af dem rejser i hverdagene.Passagertallene viser også, at den mest populære strækning er L2 mellem Aarhus H og Universitetshospitalet. Her rejser over halvdelen af passagererne.I gennemsnit rejser en passager 10 kilometer pr. rejse. Gennemsnittet er noget lavere for passagerer, der rejser med L2 mellem Aarhus H og Lystrup/Lisbjerg via Universitetshospitalet og dobbelt så højt for passagerer, der rejser på L1 mellem Aarhus H og Grenaa.