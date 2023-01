CO2-udledningen fra nye biler er faldet 37 procent

Mandag 23. januar 2023 kl: 12:56

Et fald på 50 gram

Af: Redaktionen I 2022 er den gennemsnitlige udledning af nyregistrerede biler målt til 86 gram pr. kilometer.Den mindre CO2-udledning fra nye biler er baseret på et voksende salg af el-biler i Danmark i 2022, hvor salget i forhold til året før voksede med 23,8 procent til 30.830 nye elbiler. El-bilerne udgjorde dermed 20,8 procent af det samlede salg i 2022 mod 12,9 procent 2021. Samtidig bliver nye biler med en traditionel forbrændingsmotor stadig mere effektive, hvilket også bidrager til en lavere CO2-udledning.- Det er tydeligt, at nye biler - særligt nulemissionsbiler - bidrager markant til at reducere CO2-udledningen i Danmark. Bilproducenterne har i dag fokus på at udvikle ny teknologi inden for alle typer af biler, hvilket nu for alvor slår igennem. Vi er stolte over, at vores produkter i stigende grad er med til at nedbringe Danmarks CO2-udledning og er en stor del af løsningen på at nå Danmarks ambitiøse klimamålsætninger, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i De Danske Bilimportører.I 2019 var CO2-udledningen på 136 gram pr. kilometer fra nyregistrerede biler, hvor den i 2022 var faldet til 86 gram pr. kilometer. Det er en reduktion på 50 gram, og det er i høj grad den større andel af elbiler, som er med til at reducere CO2-udledningen.Udledningstallene er opgjort efter EU’s Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).