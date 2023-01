Tre lastbilproducenter står klar på transportmessen i april

Fredag 20. januar 2023 kl: 10:46

Binder branchen sammen

Når internettet kommer til kort

Afgørende opbakning

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Transportbranchen er under stor forandring, og i tider med forandringer er det vigtigt, at vi står sammen - som branche og med vores kunder og samarbejdspartnere. Transport 2023 er stedet, hvor vi samles på kryds og tværs af branchen, hvor vi styrker vores relationer og udvider vores viden. Vi håber at møde en masse kunder, potentielle kunder og forretningspartnere og få nogle gode snakke om transportbranchens udfordringer i dag - og ikke mindst i fremtiden, siger marketing- og kommunikationschef hos Scania Danmark, Jannie Christiansen.Hun fortæller videre, at Scania medbringer et bredt udvalg af lastbiler, nogle busser og ikke mindst en lang række specialister, der dækker alle virksomhedens services. Det er nemlig en prioritet, at alle besøgende skal kunne få en snak om lige præcis deres behov.- Men det fælles mål må være at sikre en fremtidig bæredygtig transportbranche, fastslår Jannie Christiansen.Fremtiden er i fokus på Transport 2023, hvor de besøgende foruden de mange udstillere også har mulighed for at blive klogere via en række foredrag og debatter på Grøn Transport-scenen. Derudover byder messen i år som noget nyt på et rekrutterings- og uddannelsesområde, ligesom Transport 2023 også lægger gulv til DM for transportlærlinge - alle aktiviteter, der har øje på fremtiden. Også hos DAF er man opmærksom på den dimension af messen.- Transport 2023 binder hele branchen sammen over tre intense dage i MCH's fantastiske rammer, hvor man både kan se eksisterende produkter, men sandelig også få et indblik i den spændende, grønnere fremtid, som vi alle er en del af, fastslår marketingchef i DAF Rita M. Hansen, der også sætter lidt ord på, hvad virksomheden medbringer på messen.- Vi kommer med et udvalg fra vores produktprogram - både diesellastbiler og elektriske lastbiler. På messen i 2021 havde vi vores New Generation DAF med, som blev kåret til International Truck of the Year i 2022, og det er med glæde og stolthed, at vi på den kommende messe kan præsentere International Truck of the Year 2023, nemlig DAF XD.Hos MAN sætter man ligeledes stor pris på Transport 2023, der på det nærmeste anses som uundværlig for branchen. Det fremhæves, at messen er branchens mulighed for at mødes, og at det er afgørende at have noget at samles om.- Man kan se alle nyheder på internettet, men der er én vigtig ting, som platformen ikke tilbyder - en fælles mødeplads, hvor vi kan møde vores kunder og chauffører ansigt til ansigt og skabe de personlige kontakter, som er så vigtige i en branche, der i høj grad afhænger af dialog. Derfor kommer vi på messe, og derfor glæder vi os til atter at mødes i Herning, forklarer markedskommunikationschef hos MAN Truck & Bus Danmark, Claus Lindholm.MAN Truck & Bus har også øjnene rettet mod fremtiden, og det afspejler sig i flere af de produkter, som medbringes på messen:- Vi har blandt andet Danmarkspremiere på vores helt nye, kommende 100 procent eTruck, som MAN ellers først rigtigt lancerer i 2024. I samme boldgade har vi også vores elektriske bybus med, som netop er kåret til "Bus of the Year 2023" af en international jury bestående af busjournalister fra hele Europa, siger Claus Lindholm, der samtidig påpeger, at MAN også har varebiler med samt eksperter i digitale løsninger.- Vi er rigtig glade for opbakningen fra de tre og for deres store entusiasme, som skinner tydeligt igennem. Transport 2023 har høj prioritet hos dem alle, og det er vi meget taknemmelige for. I det hele tager mærker vi stor interesse i messen hele vejen rundt, og mange fremhæver det personlige møde som en central del af motivationen for at deltage, siger projektleder - salg hos MCH A/S, Lars Meedom.Transport 2023 finder sted i dagene 20.-22. april i MCH Messecenter Herning.