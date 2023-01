Limfjordhavn er kommet på containerfeedernetværk

Tirsdag 17. januar 2023 kl: 10:29

Af: Redaktionen (Foto: Aalborg Havn)Anløbet markerer, at Aalborg Containerterminal er kommet i gang med det nye setup, der er blevet aktuelt efter, at rederiet Royal Arctic Line opsagde sit mangeårige samarbejder med Limfjordshavnen og rykkede til AarhusUnifeeder-containerskib anløb Aalborg for første gang, siden havnen overtog driften af containerterminalen. Aalborg Havn - eller Port of Aalborg - fremhæver, at havnen i det nye setup prioriterer skræddersyede løsninger - torsdag 12. januar skete det ved at tage en mobilkran i brug.