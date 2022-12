Nordjysk fagbladskoncern har købt to konkurrerende transportmedier

Torsdag 22. december 2022 kl: 09:41

"Så har vi i Nordiske Medier købt to magasiner indenfor transport og logistik, nemlig Lastbil Magasinet og Transport Today. Vi glæder os til at gøre magasinerne endnu stærkere på print og digitalt til fordel for læsere, brugere og annoncører".

Af: Redaktionen De to magasiner blev indtil salget udgivet af Danske Transport Medier A/S, der havde hjemsted i Skanderborg. Danske Transport Medier A/S var i næste led ejet 100 procent af holdingselskabet Routhe Holding ApS, som igen var ejet 100 procent af Jeanette Routhe Holding ApS.I forbindelse med købet af Lastbilmagasinet og Transport Today skrev administrerende direktør for Nordiske Medier A/S, Jesper Hansen, følgende på twitter:Nordiske Medier A/S, der i forvejen udgiver flere medier på transportområdet - Søfart, Transportmagasinet, Motormagasinet og Fremtidens Logistik - oplyser, at fire redaktionelle medarbejdere og en annoncesælger følger med ved overtagelsen af Lastbilmagasinet og Transport Today.