Konklusioner om kørselsafgift savner balance

Onsdag 7. december 2022 kl: 13:49

Af: Redaktionen

Rapporten, der er betegnet som et diskussionsoplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd tirsdag i denne uge, er planerne om en kilometerafgift for lastbiler fremhævet som et af de positive tiltag for den grønne omstilling. Den politiske aftale fra juni 2022 indebærer ifølge oplægget, ”at beskatningen af den tunge transport fra 2025 omlægges til en kilometerbaseret afgift, hvor afgiften differentieres efter køretøjets CO2-udledning, vægt samt hvorvidt de kørte kilometer sker i eller udenfor de store byer.”









Den politiske situation er en anden

Afgiften bliver på denne måde mere målrettet de negative eksterne effekter, som den tunge trafik forårsager i form af eksempelvis CO2-udledning, trængsel, ulykker, støj, luftforurening og slitage på vejnettet. Og afgiften ville blive yderligere målrettet de eksterne omkostninger ved trængsel og ulykker, hvis der også blev differentieret efter tidspunktet på dagen".









I forbindelse rapporten - Økonomi og Miljø 2022 - peger DTL's administrerende direktør Erik Østergaard på, at den politiske situation efter valget 1. november, er ændret.









- Vi står i en parlamentarisk situation, hvor der vil være åbninger for at drøfte andre modeller såsom for eksempel en generel forhøjelse af CO2-afgiften på brændstof, som DTL har foreslået. Og den model er ikke på vismændenes bord, selv om det havde været naturligt at forholde sig til den, siger Erik Østergaard.









Samtidig peger han på, at når man taler om ”eksterne omkostninger” for samfundet forårsaget af lastbiler, så er lastbilerne over årene blevet mindre støjende, og både luftforureningen og antallet af ulykker er faldet.









- Denne positive udvikling vil fortsætte i de kommende år og bør medregnes, påpeger Erik Østergaard og fortsætter:









- Lastbilerne er langt dyrere og vanskeligere at omstille end andre sektorer, fordi teknologien inden for eksempelvis el-lastbiler og ladeinfrastruktur ikke er tilstrækkeligt udviklet og foreløbig alt for dyr. Klimapolitikken bør være omkostningseffektiv, så indsatsen gennemføres i en rækkefølge, hvor der tages hensyn til omkostningerne til at fortrænge CO2 - og her skiller lastbilerne sig kraftigt ud.









DTL: Målret kilometerafgiften til personbilerne

- Og så er trængsel et kæmpeproblem, som erhvervstrafikken med lastbiler faktisk af al magt søger at undgå. Det viser sig ved, at andelen af lastbiler er langt lavere i myldretiderne, hvor trængselsproblemet er fremherskende, end resten af døgnet, fremfører Erik Østergaard, der henviser til, at vognmandserhvervet i forvejen betaler en meget høj pris for trængsel i form at stærkt stigende driftsomkostninger ved nedsat gennemsnitshastighed og forsinkelser.









- De marginale omkostninger pr. kilometer med en lastbil kan let øges fra for eksempel 5 kroner pr. kilometer til 50 kroner pr. kilometer ved trængsel, og påvirkningen af erhvervstrafikkens samlede tilstedeværelse ved en afgift er minimal.









- Så skulle man endelig tale om en kilometerafgift, som er højere i myldretiderne, vil det bedste være at målrette den personbilerne. Det ville til gengæld kunne nedsætte trængselsproblemerne fra de omkring tre millioner privatbiler væsentligt. Jeg har da også noteret mig, at vismændene finder det positivt, at der gennemføres udviklingsforsøg med kørselsafgifter for privatbilismen, siger Erik Østergaard.









