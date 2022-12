Nyt kvindehold på chaufføruddannelse skal få flere ind i chaufførfaget

Tirsdag 6. december 2022 kl: 12:34

Af: Redaktionen Det lave antal kvindelige chauffører vil ITD og Dekra Erhvervsskole, som blandt andet tilbyder chaufføruddannelser, gøre noget ved med at etablere en ny klasse på chaufføruddannelsen målrettet kvinder. Det er forhåbningen, at flere kvinder dermed vil søge ind på chaufføruddannelsen og dermed åbne døren ti chaufførfaget.





- Lige nu er kun to procent af chaufførerne i Danmark kvinder. Der er derfor et stort og uudnyttet potentiale blandt de unge kvinder, der står over for at skulle vælge uddannelse. De vil kunne tilføre faget noget af den arbejdskraft, vi mangler, så det er da oplagt at prøve at få fat i dem, siger Henriette Kjær, der er politisk chef i ITD.





- Vores tanke er at oprette nogle klasser målrettet kvinder, så kvinderne ikke føler sig så alene på uddannelsen, hvor det ofte sker, at de er den eneste kvinde på holdet. I det set-up, vi laver med Dekra, får kvinderne mulighed for at kunne spejle sig i hinanden og ikke kun forholde sig til mandlige medstuderende, siger hun videre.





Manglen på chauffører er en af de største udfordringer for transportbranchen. En opgørelse fra vejtransportorganisationen IRU viser, at der på europæiske plan mangler 450.000 lastbilchauffører i Europa. IRU forudser, at det tal vil stige de kommende år. Derfor er der behov for at gøre en indsats for at få flere lastbilchauffører, og et af de steder, man kan sætte ind, er på chaufføruddannelserne, hvor frafaldet generelt er stort.







Men ved at gøre en ekstra indsats for at få kvinder til at føle sig velkomne har Dekra haft succes med at få flere kvinder til at søge ind på chaufføruddannelsen.







- De kvinder, vi har på uddannelsen, både kan og vil det samme som deres mandlige kolleger. Så vi vil se på, om vi kan tilrettelægge det således, at flere af vores kvindelige undervisere får timer i klassen for at give dem nogle gode forbilleder og rollemodeller at spejle sig i, men ellers vil der ikke være noget, som fra vores side adskiller sig fra de øvrige klasser, siger Anja Brauner-Kristiansen, der er administrerende direktør i Dekra.







Eleverne på kvindeholdet vil dog alligevel opleve, at noget er anderledes







- Når vi har klasser med flere kvinder, oplever vi, at det gør noget godt ved stemningen. Jeg tror, det skyldes, at det generelt er godt med forskellighed i fællesskaber, både når det gælder køn, alder, etnicitet, religion og så videre, siger Anja Brauner-Kristiansen.





Derudover oplyser Dekra, at eleverne på holdet vil have adgang til dametoiletter, finde sikkerhedssko i størrelse 36, arbejdstøj, som passer til kvinder. Dekra understreger i øvrigt, at mænd naturligvis også er velkomne på det nye hold på chaufføruddannelsen.







Uddannelsen begynder mandag 23. januar 2023 i Brøndby, og der er stadig ledige pladser.





