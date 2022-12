Arkæologer finder fund fra fortiden langs Motorvej E45

Tirsdag 6. december 2022 kl: 11:49

10.000 år gammelt jagtvåben til nedlægning af rensdyr

Flere arkæologiske undersøgelser langs motorvejen



Af: Redaktionen Arkæologerne trækker lange søgegrøfter for at afdække området for fortidsminder. (Foto: Museum Horsens)Inden Vejdirektoratet går i gang med at udvide de første to motorvejsstrækninger langs E45 mellem Vejle og Aarhus Nord med et ekstra spor i hver retning, er arkæologer fra de lokale museer ude for at undersøge, om der ligger væsentlige fortidsminder gemt langs strækningen. Og det gør der.Arkæologer fra Museum Skanderborg har i deres forundersøgelser fundet spor af sjældne genstande fra jernalderen ved Ejer Bavnehøj.- Vi har længe kendt til en jernalderbebyggelse under mulden ved rasteplads Ejer Bavnehøj Vest, men at vi ville finde tegn på så mange spændende fund, er meget overraskende, siger museumsinspektør Ejvind Hertz fra Museum Skanderborg.- Vi har for eksemplet lokaliseret syv ovne, der blev brugt til at udvinde jern. Ovne, som vi typisk finder mange af i Vestjylland, men kun sjældent i Østjylland. Så vi er spændte på at se, om de har brugt andre teknikker til at opbygge og bruge ovnene her, siger han videre.Jernudvindingsovnene stammer formentlig fra samme periode som den bebyggelse, der også dukkede op af mulden. Bebyggelsen er fra perioden fra cirka 300 efter Kristus i tiden fra yngre romersk jernalder til ældre germansk jernalder. Godt ti bygninger er indtil videre blevet registreret i museets søgegrøfter, og arkæologerne regner med at finde flere endnu.Museum Skanderborg går i gang med de videre udgravninger om nogle uger og forsætter ind i 2023.Mod syd er Museum Horsens i gang med at trække lange søgegrøfter på hver side af motorvejen, som skal afsløre, hvor der kan være fund at finde. Her skraber arkæologerne de øverste lag muld bort, så de kommer ned til den tidligere undergrund.Nær Hatting vest for Horsens har søgegrøfterne bragt arkæologerne over 10.000 år tilbage i tiden, hvor fundet af en sjælden pil afslører, at datidens folk har jagtet rensdyr i området.- Vi er på en meget anderledes og utrolig spændende opgave her langs motorvejen, og det er ikke tit, at vi finder genstande, der kan dateres så mange år tilbage. Pilen, som vi har fundet, stammer fra Ahrensburg-kulturen og er lavet af flintesten. Det er meget fint håndarbejde, og mon ikke pilen ender på museet en dag. Nu håber vi så bare, at vi også finder en jagtplads og måske endda skelettet af et helt rensdyr, siger arkæolog Marie Rasmussen fra Museum Horsens.Nord for Horsens har arkæologerne også fundet spor af jernalderbebyggelse og håber på flere gemte fortidsminder, når de går i gang med de egentlige udgravninger til næste år.Vejdirektoratet skal udvide E45-motorvejen på tre strækninger fra Kolding og op til Aarhus Nord, men da projektet er opdelt i flere etaper, sker de arkæologiske undersøgelser forskudt.Mod syd har Vejlemuseerne planer om at gå i gang med forundersøgelser i uge 49, og ved Aarhus Syd er arkæologerne fra henholdsvis Skanderborg Museum og Moesgaard Museum i gang med de søgegrøfter, der skal afdække området for fortidsminder.Vejdirektoratet forventer, at de arkæologiske forundersøgelserne omkring Aarhus Nord kan begynde i foråret 2023.





