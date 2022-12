To danske og en amerikansk vil samarbejde om emissionsfrie indenrigsfly i 2025

Tirsdag 6. december 2022 kl: 10:31

Af: Redaktionen De tre parter ser frem til at understøtte ambitionen om grønne indenrigsflyvninger med målet om at have konverteret samtlige af DAT's indenrigsflyvninger til emissionsfri flyvninger inden 2030. I samarbejdet vil Everfuel levere brinten til det emissionsfri brændstof, Universal Hydrogen vil distribuere brinten og konvertere flyene til at flyve på brint, og DAT vil i sidste ende drive flyene på indenrigsruterne.- Fremtidens indenrigsflyvning i Danmark kan blive 100 procent emissionsfri via brintdrevne fly, siger direktør hos DAT Jesper Rungholm og fortsætter:- Universal Hydrogen er langt i udviklingen af en modifikation af vores regional flytype ATR72, der gør det muligt allerede i 2025.Universal Hydrogen er baseret i Californien og Frankrig, og udviklingen af flymodifikation sker i Toulouse i Frankrig. Flyet vil have op til 56 sæder og drives af brændselsceller, der omdanner brint til elektricitet, som driver elmotorerne. Flyet udleder ingen CO2 eller andre partikler som er et kendt problem i de ellers CO2-venlige Sustainable Avaition Fuels (SAF).- Vi har valgt DAT som partner fordi Danmark har valgt at gå forrest i at supportere udviklingen og driften af mere bæredygtig luftfart, og fordi DAT er en væsentlig operatør på danske indenrigsflyvninger. Vores fly og ekspertise i udvikling af brintbaseret luftfart og DATs danske rutenetværk er et fremragende match, siger Paul Eremenko, der er administrerende direktør i Universal Hydrogen.For at flyvningen kan blive 100 procent emissionsfri kræves grøn brint, som er baseret på vedvarende energikilder. Den grønne brint vil blive leveret af Everfuel A/S, som er et børsnoteret energiselskab baseret i Herning. Everfuel er på vej med sit første Power-to-X (PtX) anlæg i Fredericia. Anlægget i Fredericia vil levere brinten til samarbejdet med DAT og Universal Hydrogen.- Hos Everfuel er vi begejstrede for det nye samarbejde, da hele vores mission er at opnå et fossil-frit samfund. Det gælder naturligvis også i flybranchen, hvor der skal handles nu, hvis vi skal undgå at forværre klimakrisen. Det nye konsortium kan levere hele pakken, hvor vores rolle er at levere den grønne brint. Derefter udnytter vores partnere brinten i flyene, da brintbaserede fly er den bedste udnyttelse af ressourcer hvis vi skal opnå emissionsfri indenrigsflyvninger, siger Jacob Krogsgaard, der er administrerende direktør hos Everfuel.DAT beflyver Danmark fra lufthavnene i Aalborg, Billund, Bornholm og København med ugentlige afgange. Selskabets nye brintfly vil kunne bruges på alle ruter via et særligt fleksibelt tanksystem.- Det modificerede ATR72 fly passer perfekt til de afstande vi kender i Danmark og vi er sikre på at kunderne vil værdsætte flyvning der kun udleder rent vand, fremhæver DAT's direktør, Jesper Rungholm.DAT er et dansk flyselskab grundlagt i 1989 af Kirsten og Jesper Rungholm. DAT, som tidligere hed Danish Air Transport, startede for 33 år siden som et fragtfirma med en enkelt Shorts Skyvan som fløj med alt fra post og pakker til væddeløbsheste. I dag har DAT årligt tæt på en million passagerer og en flåde på 20 ATR og Airbus A320 flyvemaskiner på regionale ruter i Danmark, Norge, Italien og Tyskland. DAT tilbyder også ad hoc charter service og driver ACMI-kontrakter verden over fra selskabets fem primære baser.Everfuel muliggør kommercielt tilgængeligt grøn brint på tværs af Europa, og tilbyder brint til både industriprocesser og transportsektoren. Everfuel ejer og driver hele værdikæden inden for grøn brint og danner langvarige partnerskaber for at kunne levere brint til en række formål. Grøn brint er et 100 procent rent brændstof baseret på vedvarende energi. Everfuel har hovedsæde i Herning og aktiviteter i Norge, Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Belgien.Universal Hydrogen bygger et brintlogistik netværk, der kan få luft under vingerne på fremtidens flyvninger. Universal Hydrogen betegner brint som et ideelt brændstof til fly og afgørende i flytrafikkens nye tidsalder, hvor flyene er drevet af vedvarende energi, og ikke udleder andet end vand. Virksomheden har samlet verdens førende brint- og fly-talenter for at give branchen mulighed for at flyve rent fremover. Universal Hydrogen har ingeniørcentre i Los Angeles og Toulouse, og driftsenheder i Danmark og Canada.