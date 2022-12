Motorproducent og universitet indleder samarbejde

Mandag 5. december 2022 kl: 11:27

Af: Redaktionen Idégrundlaget for det nye samarbejde mellem Roskilde Universitet og MAN Energy Solutions er eksempelvis bedre transportmuligheder, studier af tilhørsforhold under hybridarbejde og tiltrækning af talenter. De to partnere peger også på, at samarbejdet også vil komme Roskilde Kommune til gode.Aftalen er startskuddet på et fællesskab, der kommer til at fokusere på flere felter. Det er blandt andet aftalt, at Roskilde Universitet skal kortlægge transportmulighederne til og fra MAN Energy Solutions’ fremtidige facilitet i Trekroner. Det kan også dreje sig om, hvordan medarbejderne bevarer tilknytningen til virksomheden og deres afdeling, når mange arbejder hjemme. Et tredje område er synergi mellem studier og rekruttering, hvilket både har et lokalt og globalt perspektiv blandt andet i forhold til at tiltrække og fastholde talenter.Partnerskabsaftalen er indgået af rektor for Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen og landechef for MAN Energy Solutions Bjarne Foldager. Samarbejdet træder i kraft i slutningen af året og skal strække sig over en årrække og komme lokalområder i Roskilde Kommune til gode.- Roskilde Universitet søger hele tiden nye måder at samarbejde med omverdenen på. Universitetet har for eksempel en styrkeposition inden for forandringsprocesser, digitalisering og bæredygtighed, og det er nogle af de områder, som MAN Energy Solutions er optaget af. Med MAN Energy Solutions’ flytning til Trekroner får vi en geografisk nærhed, som gør samarbejdet helt oplagt, og perspektiverne er meget lovende. Det betyder også, at vores samspil med tiden kan sprede sig til flere områder, siger rektor Hanne Leth Andersen.Hos MAN Energy Solutions fremhæver landechef Bjarne Foldager, at partnerskabet understøtter MAN Energy Solutions’ strategi, som fokuserer på klimaneutralitet for både produkter, faciliteter og drift - og ikke mindst forandringsprocessen hen imod samlingen af selskabets lokationer øst for Storebælt i Trekroner i 2027.- Med aftalen har vi nu givet hinanden håndslag på at samarbejde på en række fremtidige områder, siger han.Partnerskabet mellem Roskilde Universitet og MAN Energy Solutions harmonerer med den erhvervspolitik, som Roskilde Kommune har vedtaget.- Vi er nødt til at løse samfundskritiske problemer sammen. Vi er nødt til at fralægge os silotankegangen og i stedet se samfundet som en helhed for at løse vores samfundsudfordringer. Derfor tror jeg på, at vi i langt højere grad skal indgå i partnerskaber, hvor vi kobler nyeste viden fra universitetsverdenen med førende virksomheder som MAN Energy Solutions, siger borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam (S).