Dynamiske skilte skal stoppe spøgelsesbilister ved Øresundsbron

Onsdag 30. november 2022 kl: 11:14

Fakta om dynamiske skilte:

Digitale skilte ved Øresundsbron's betalingsanlæg skal gøre spøgelsesbilister opmærksomme på, at de kører mod kørselsretningen. Samtidig skal de informere medtrafikanter om, at der kan komme modkørende i den forkerte kørselsretning

Ved hjælp af sensorer aktiveres lysende beskeder på skiltene, når der sker afvigende bevægelser på vejen - for eksempel en bil, der bakker eller vender om og kører mod trafikken

Der er placeret seks dynamiske skilte ved betalingsanlægget i retning mod Danmark

Skiltene blev taget i brug i efteråret 2022. Når de aktiveres, bliver trafikcentralen informeret med det samme, og de er dermed et supplement til overvågningen

Af: Redaktionen - Skiltene er allerede blevet aktiveret flere gange og har afværget potentielt farlige situationer, så vi ser allerede en positiv effekt af, at skiltene virker, siger Jopas Wulff, der er chef for trafikledelsen på Øresundsbron.Skiltene er dynamiske og lyser op med beskeder i begge retninger ved hjælp af sensorer. Hvis man som bilist vender om, møder man fire skilte, der tydeligt signalerer, at det er den forkerte kørselsretning. Og medtrafikanterne møder to skilte, der samtidig advarer om, at der kan komme en bilist - en spøgelsesbilister - Falschfahrer eller Geisterfahrer - kørende i den forkerte retning.- Med skiltene forsøger vi at gøre spøgelsesbilister opmærksomme på situationen, så de agerer på en måde, der reducerer faren i trafikken. Og samtidig advarer vi andre bilister om en ubehagelig situation, da det jo er endnu farligere at møde en spøgelsesbilist, hvis man ikke er forberedt, siger Jopas Wulff.Den sidste afkørsel på motorvejen i Sverige, før betalingsanlægget ved brofæstet, har i mange år været markeret med almindelige vejskilte og blinkende lys. Men alligevel er der jævnligt trafikanter, der misser afkørslen og vender om eller bakker på motorvejen, når de kommer til betalingsanlægget.Når denne situation opstår, findes der sikre og nemme måder at løse fejltagelsen på i stedet for at vende om og køre mod kørselsretningen til Malmø.- Vores personale hjælper gerne døgnet rundt, hvis du er kørt forkert, og guider dig til en sidevej, så du kan forlade betalingsanlægget. Mange bilister ved det godt og kontakter betalingsanlægget, men der er desværre også nogle, der hurtigt vælger at vende om og køre tilbage ad motorvejen mod kørselsretningen i stedet for, siger Jopas Wulff.Hver uge opdager trafikcentralen spøgelsesbilister og slår alarm hos politiet. Hvis det ender godt, standser bilisten af sig selv eller bliver gjort opmærksom på situationen af andre, inden der sker en ulykke. Men det kan i værste fald ende med en ulykke.Når de dynamiske skilte aktiveres, får trafikcentralen yderligere en hjælp til at overvåge trafikken.- Sikkerhed er meget vigtigt for os, og derfor er vi landet på denne løsning med dynamiske skilte. Det er glædeligt, at skiltene har en positiv effekt og bidrager til en mere sikker forbindelse, siger Jopas Wulff.