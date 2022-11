SkillsDenmark fejrer 25 års jubilæum

ERHVERVSUDDANNELSER:

Mandag 28. november 2022 kl: 10:53

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Fortællingerne i jubilæumsskriftet indeholder historier om store udfordringer, sjove anekdoter, flotte resultater og ikke mindst stærke samarbejder og partnerskaber, der har fået det hele til at lykkes.- SkillsDenmark blev oprindeligt etableret, fordi man ønskede at sende talentfulde, unge danske håndværkere til WorldSkills. I dag afholder vi årligt DM i Skills med 300 konkurrencedeltagere og mere end 60.000 besøgende og er med til at synliggøre erhvervsuddannelsernes høje kvalitet og mange muligheder, siger Søren Heisel, der formand for SkillsDenmark, og fortsætter:- Derudover har vi et SkillsLandshold, der deltager både i EuroSkills og WorldSkills, og om tre år skal Danmark være værter for EuroSkills 2025 i Herning. Vi kan godt være stolte af SkillsDenmarks bedrifter de første 25 år.En anden vigtig dagsorden for SkillsDenmark har alle årene været fokus på faglært arbejdskraft.- Erhvervsuddannelserne er det faglige grundlag for mange danske virksomheder og de fantastiske opfindelser, der gør Danmark større. Derfor har vi fortsat brug for stærke erhvervsuddannelser, der sikrer flere dygtige faglærte, siger Michael Boas Pedersen, der er næstformand i SkillsDenmark.SkillsDenmarks 25 års jubilæum markeres af SkillsDenmarks bestyrelse og EuroSkills2025 med en SkillsLagkage og udgivelsen af et jubilæumsskrift.Interesserede kan læse SkillsDenmark's jubilæumsskrift