Miljøkonsekvensrapport om havneudvidelse er sendt i offentlig høring

Mandag 28. november 2022 kl: 10:09

- En udvidelse af Fredericia Havn vil sikre havnens kapacitet for transport af henholdsvis containere og lastbilgods. Den øgede kapacitet er nødvendig for at kunne håndtere de stigende godsmængder og efterspørgslen efter mere bæredygtige transportløsninger, herunder primært søtransport.

Havneudvidelsen er derfor en investering i fremtidens grønne omstilling af transportsektoren, fordi søtransport via container eller med ro/ro er et miljørigtigt alternativ til lastbil-transport”.



her: Selve miljøkonsekvensrapporten kan hentes

