Befolkningens humør er langt bedre end før corona

UNDERSØGELSE:

Fredag 25. november 2022 kl: 11:05

Den mentale balance er tilbage til normalen

Spørgsmål: Føler du dig i god mental balance, eller føler du dig stresset? Kilde: Voxmeter A/S. Base: 2.341 interview pr. datapunkt. Rullende gennemsnit: 26 uger.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Spørgsmål: Hvordan er dit humør for tiden? Kilde: Voxmeter A/S. Base: 1.342 interview pr. datapunkt. Rullende gennemsnit: 26 uger.Onsdag 11. marts 2020 blev hverdagen ændret, da statsminister Mette Frederiksen (S) meldte ud, at der skulle skrues ned for de udadvendte aktiviteter for at dæmme op for spredning af corona-virus.En undersøgelse om humret og den mentale balance i Kongeriget, som Voxmeter har gennemført, viser, at to år med corona-restriktioner ikke påvirkede humøret eller den mentale balance i negativ grad - tværtimod.Det gode humør er dog begyndt at dale igen. Et mønster, der alle de år, Voxmeter har gennemført målingen, har gentaget sig hvert efterår. Men humøret er måske i øjeblikket ekstra påvirket på grund af , at bekymringer for international politik, inflation og klimaforandringer er steget voldsomt de seneste syv måneder.Følelsen af at være i god mental balance var på sit højeste mellem november 2020 og februar 2021. Men i takt med at restriktionerne blev fjernet, og hverdagen langsomt begyndte at ligne sig selv igen, følte befolkningen sig i mindre god mental balance. I dag er niveauet tilbage til, hvad der kan kaldes normalen.