Containerleder blev årets ejerleder

Torsdag 17. november 2022 kl: 20:46

Af: Redaktionen Her på transportnyhederne.dk omtalte vi fornyligt Layland Barker fra Titan Containers A/S , da han blev kåret som regional vinder.Layland Barker er ejerlederen bag containerkoncernen Titan Containers A/S, som vinder Årets Ejerleder 2022. For 35 år siden etablerede Layland Barker containervirksomheden Titan Containers. Udviklingen har været iøjnefaldende, og i dag er er virksomheden til stede i over 30 lande, har cirka 180 ansatte og forventer at omsætte for knap 1 milliard kroner i 2022. De seneste tre år har koncernen opnået en vækst på over 100 procent, og Layland Barker forventer at skabe yderligere 50 procent vækst inden 2025.Interesserede kan læse mere om Titan Containers A/S og Layland Barker her: