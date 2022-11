Vognmand hentede udtrækstrailer med tre-akslet trækker

Fredag 11. november 2022 kl: 11:29

Chassis-opbygning:

Centralvange opsvejst i I-profil

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

Cyklistværn i begge sider

6.100 mm udtræk med 500 mm stop

9 tons el-spil med fjernbetjening

8 par Laxo containerhuller

16 par forbredninger inklusiv magasin

Hydraulisk forskydelige og 800 mm brede dobbelramper. 2.750 mm - 1.400 mm

Støtteben i bagenden

Bund i 28 mm hårdttræsplanker

24 par 12.000 kg surringeringe

Rustfri værktøjskasse

Af: Redaktionen Om den nye fire-akslede Kel-Berg nedbygget udtrækstrailer med ramper:Trailerne er leveret med fire 12-tons aksler med tromlebremser, hvoraf de to er selvstyret.Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Alfred Nielsen A/S i Smidstrup råder over lastbiler med eller uden hejs, kærrer, tipsættevogne, kranvogne fra 12 - 85 tm, blokvogne og grab biler. Virksomheden råder også over en indhegnet lagerplads og en lagerhal på 1.600 kvadratmeter samt egen grusgrav. Virksomheden udlejer også udlejning af køreplader og åbne og lukkede containere.