Rød julelastbil kører ud på vejene igen

Onsdag 9. november 2022 kl: 10:28

Julelastbilens besøgsplan:

Af: Redaktionen Sidste år modtog 15.000 familier i Danmark julehjælp fra Røde Kors. I år er de stigende fødevarepriser og inflationen en ekstra bekymring for mange.Derfor er Røde Kors og Coca-Cola endnu en gang gået sammen om en national juleindsamling til at støtte julehjælpen 2022. Som et ekstra tiltag i år støtter Coca-Cola desuden Røde Kors' julehjælp med to kroner for hver gyldig deltagelse i konkurrencen på CokeApp'en med budskabet "Vind og gi' et måltid".I 2021 samlede julelastbilen 300.000 kroner ind til julehjælpen.Juleturen med lastbilen starter med stop hos Røde Kors' hovedkontor torsdag 17. november. Stoppet er forbeholdt personer med tilknytning til Røde Kors.

18. november

Rema 1000 Ørestaden Syd

Asger Jorns Allé 12, 2300 København S

Tid 15:00-19:00



19. november

Meny Espergærde

Øster Torv 10, Espergærde Centret 1, 3060 Espergærde

Tid 11:00-17:00



20. november

Meny Viby Sjælland

Tofthøjvej 6, 4130 Viby Sjælland

Tid 11:00-15:00



23. november

ABC & REMA1000

Parkeringspladsen, Venusvej

Venusvej 12d, 7000 Fredericia

Tid 15:00-19:00



24. november

SuperBrugsen Toftlund

Søndergade 31, 6520 Toftlund

Tid 15:00-19:00



25. november

SuperBrugsen Broager

Storegade 10, 6310 Broager

Tid 15:00-19:00



26. november

Løvbjerg Varde

Hjertingvej 15-23, Varde Center, 6800 Varde

Tid 11:00-17:00



27. november

ABC Lavpris Videbæk

Høgevej 2, 6920 Videbæk

Tid 11:00-15:00



30. november

Kvickly Grenaa

Østerbrogade 55, 8500 Grenaa

Tid 15:00-19:00





1. december

Superbrugsen Løkken

Jyllandsgade 11, 9480 Løkken

Tid 15:00-19:00



2. december

Bilka Skalborg

Hobrovej 450, 9200 Aalborg SV

Tid 15:00-19:00



3. december

Jesperhus

Legindvej 30, 7900 Nykøbing Mors

Tid 11:00-17:00



4. december

Meny Hobro

Søndre Ringvej 12, 9500 Hobro

Tid 11:00-15:00



7. december

Store Torv

8000 Aarhus C

Tid 15:00-19:00



8. december

MENY Struer

Ølbyvej 30, 7600 Struer

Tid 15:00-19:00



9. december

SuperBrugsen Them

Them Centret 6, 8653 Them

Tid 15:00-19:00



10. december

SuperBrugsen Hedensted

Bytorvet 30, 8722 Hedensted

Tid 11:00-17:00



11. december

SuperBrugsen Ringe

Torvet 3, 5750 Ringe

Tid 11:00-15:00



14. december

Nordisk Film Biografer Køge

Kulturtorvet , 4600 Køge

Tid 15:00-19:00



15. december

Meny Amager

Vermlandsgade 45, 2300 København S

Tid 15:00-19:00



16. december

Bilka Slagelse

Idagårdsvej 1, 4200 Slagelse

Tid 15:00-19:00



17. december

SuperBrugsen Ullerød

Frederiksværksgade 119, 3400 Hillerød

Tid 11:00-17:00



18. december

Zoo

Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg

Tid 11:00-15:00



21. december

Meny Kalundborg

Nørre Alle 133, 4400 Kalundborg

Tid 15:00-19:00



22. december

Kvickly Vordingborg

Prins Jørgens Allé 10-12, 4760 Vordingborg

Tid 15:00-19:00



23. december

Lalandia

Lalandia Centret 1, 4970 Rødby

Tid 15:00-19:00













