Catering-firma kører elektrisk

Mandag 7. november 2022 kl: 11:22

Af: Redaktionen Den nye elektriske lastbil hos AB Catering København er opbygget med kølekasse, kølemaskine og lift, hvor det hele trækkes af bilens batterier.Bilens fire batterier på totalt 265 kWh trækker to el-motorer, der yder op til 320 kW. Derudover er bilen med fuld luftaffjedring med Drive-pakke med intelligent fartpilot, aircondition, luftaffjedrede sæder med mere.Bilen er opbygget med kølekasse hos Wilke, som også har monteret liften fra BÂR. Carrier i Padborg har monteret kølemaskinen, hvorefter bilen er blevet klargjort af opbyggerteamet hos Volvo Truck Center Aarhus for at blive klargjort af Volvos opbyggerteam.Bilen er solgt og leveret af Kim Jørgensen fra Volvo Truck Center Taastrup.