Wirehejset skal bruges i forbindelse med "undergrundsarbejde"

Onsdag 2. november 2022 kl: 07:00

Af: Redaktionen Wirehejset - et Sawo CLF432S-3W hejs med tre-vejs tip - har en optrækskapacitet på 28 ton. Den nye forvogn med hejs og tre-vejs tip skal skal indgå i dagligdagen hos Storkøbenhavns Kloak Service.Den nye forvogn er leveret fra fabrikken med sideafskærmning, mens der efterfølgende er indbygget en værktøjskasse, som åbnes elektrisk fra en kontakt placeret inde i førerhuset. Dermed er der ingen synlige beslag til at åbne værktøjskassen med udvendigt.Storkøbenhavns Kloak Service SKS v /Torben Nielsen, der udfører kloakarbejde i Roskilde, Køge, Ringsted og omegn, tilbyder effektive løsninger på kloakproblemer fra tilstoppede afløb, toiletter der løber over, til utætte kloakledninger.