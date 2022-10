Vognmand udvider samarbejde med dæk-leverandør efter opkøb

Onsdag 26. oktober 2022 kl: 12:30

Om Euromaster Danmark:

Euromaster Danmark er en del af Euromaster, der er en af Europas største dæk- og autoservicekædet

Euromaster er 100 procent ejet af den franske dækproducent, Michelin

Euromaster har afdelinger i 17 lande i Europa, over 2.400 autoværksteder og 2.600 mobile enheder, der hjælper med dæk og service til alle typer af køretøjer

I Danmark har Euromaster 35 værksteder og 225 medarbejdere med ekspertise indenfor auto- og dækservice indenfor både personbiler, landbrug, lastbiler, entreprenørmaskiner og varevogne

Af: Redaktionen Dennis Feldborg Mortensen (tv) sammen med Søren Brinck fra Euromaster.Efter det nylige opkøb af transportvirksomheden KB Transport A/S i Sandved råder Dennis Feldborg Mortensen, der er ejer og direktør i SHT Transport A/S i Ringsted, over i en flåde på i alt 23 lastbiler. Forøgelse af flåden betyder, at han nu intensiverer den faste aftale om service og dækvedligeholdelse, som han i 20 år har haft med Euromaster og salgschef Søren Brinck.- Det er forretningskritisk, når vores lastvogne står stille. Hvis én af vores biler er nede en hel dag, kan det koste os op til 10.000 kroner. Derfor har det været vigtigt for os at opruste vores samarbejde med Euromaster, der er vores mangeårige samarbejdspartner, når det kommer til dækservice, sger Dennis Feldborg Mortensen.Tal fra dækkoncernen Michelin, der står bag Euromaster, viser, at dækrelaterede nedbrud stod for op til 85 procent af de nedbrud, som transportvirksomhederne oplever. Netop derfor har Dennis Mortensen indgået en ny aftale med Euromaster, der også omfatter hans nyerhvervede vognpark på Sydsjælland.- Vi har indgået en ny aftale med Søren Brinck, der også gælder dækservice for KB Transport, som vi overtog med opkøbet tidligere i år. På den måde er jeg sikker på, at jeg fortsat kan holde vores nedetid og omkostninger, som eventuel nedetiden medfører, på det lave niveau, vi er vant til, siger han.Som del af den faste serviceaftale med Euromaster får SHT Transport A/S både opbevaret og serviceret deres dæk hos Euromasters værksted i Ringsted. Aftalen med Euromaster om service udenfor de mest travle tidspunkter, har hidtil givet vognmandsforretningen en stor besparelse.- Vi er glade for, at Euromaster i vores setup leverer kvalitetsdæk og god service uden for spidsbelastningsperioder. Særligt centerleder Allan Nielsen fra Ringsted er blevet en eminent samarbejdspartner, som jeg kan regne med på alle tider af døgnet. Det betyder, at vi har kunnet spare lidt på aftalen om at få tjekket vores nu større flåde. Vores erfaring er entydigt, at vi med en proaktiv tilgang sparer både meget tid og mange penge på vores samarbejde. Det betyder også, at vi har et konstant flow på driften, og det er uvurderligt, siger Dennis Feldborg Mortensen.