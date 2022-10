Hybrid bybus på 18 meter skærer brændstofforbruget ned

Tirsdag 25. oktober 2022 kl: 19:37

Af: Redaktionen Urbanway Hybrid CNG på 18 meter er bygget op over en ny hybridteknologi til den leddelte version af Urbanway, der kører på naturgas eller på biomethan.Med det hybride program til busser med gasmotorer udvider Iveco Bus sit sortiment inden for bytransport, der kan busoperatører i omstillingen til et mere bæredygtigt energiforbrug.











Iveco Bus peger på, at den nye leddelte Urbanway Hybrid giver en brændstofbesparelse på op til 16 procent sammenlignet med den rene gas-version og en reduktion af CO2-emissionerne på op til 16 procent samtidig med forbedrede totalomkostninger.

