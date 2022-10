Beton-specialist tager ni specialindrettede kassevogne i brug

Onsdag 19. oktober 2022 kl: 12:25

Af: Redaktionen De ni nye IVECO Daily varevogne er alle udrustet med semi-window og med plads til fem mand i hver af bilerne.

I varerummet, der på trods af dobbeltkabinen er på syv kubikmeter, medbringes meget tungt udstyr og værktøj, og nogle af bilerne er derfor udrustet med fastmonterede reolsystemer til sikker og praktisk opbevaring af grejet under transporten, og når bilerne fungerer som rullende værksteder ude på byggepladserne.





Leth Beton har hovedsæde i Bedsted omkring 25 kilometer syd for Thisted, og virksomhedens mange montører har brug for solide og driftssikre varevogne, når de skal arbejde med opsætning af alt fra betonvægge og trapper til altaner og elevatorskakte.





Leth Beton har været fast IVECO kunde hos Thybo Biler i mere end 20 år.





- En ting er selve varevognene, som vores medarbejdere kender som driftssikre, solide og komfortable. Noget andet er Thybo Biler's serviceniveau, som er helt i top. De finder altid en hurtig løsning, hvad enten det gælder den regelmæssige service eller ved pludselige nedbrud, påpeger Ole Leth, der er administrerende direktør i Leth Beton.





Der skal to til et godt samarbejde

- Thybo Biler kender vores behov, er fleksible og er gode til at indpasse service og vedligeholdelse på bilerne på tidspunkter, hvor vi ikke har alt for travlt. Der skal to til et godt samarbejde, og det har vi virkelig med Thybo Biler, siger Ole Leth, der forventer, at bilerne kommer til at køre mellem 40.000 og 50.000 kilometer om året, og at beholde dem i ca. fire år.





Valget af Iveco som hovedleverandør til Leth Betons flåde af ca. 20 større og mindre varevogne falder også i god jord hos medarbejderne.





- Vi opholder os mange kilometer på landevejen. Vores fabrik ligger jo i Nordjylland, men vi leverer også betonelementer til mange byggerier i København og på Sjælland, siger sjakbajs Matti Rabjerg Christiansen, der arbejder på en byggeplads i Glostrup ved København, hvor han sammen med et par kolleger er i gang med at genopføre en nedbrændt fabrikshal.





- Daily’erne kører godt, er komfortable, har en meget rummelig mandskabskabine og har desuden masser af plads i varerummet til alt vores

grej. Der er faktisk ikke ret meget at klage over, siger Matti Rabjerg Christiansen.





175 hk og 8-trins automatgear

Iveco Daily varevognene er konstrueret til at klare store belastninger. De er opbygget på en solid chassisramme, som giver stor styrke og holdbarhed under selv hård belastning. Varevognene har luftaffjedring på bagakslen, hvilket bidrager til god kørekomfort.





De ni nye Iveco Daily er alle udstyret med en tre-liters, fire-cylindret Euro 6-dieselmotor på 175 hk. Det giver stort kraftoverskud ved totalvægten på 3.500 kg og kræfter til at klare en trailervægt på yderligere 3.500 kg





Bilernes otte-trins Hi-Matic gearkasse fra ZF med fuldautomatiske gearskift bidrager til kørekomforten.





Bilernes opbygning og indretning er skræddersyet på Thybo Bilers eget værksted i Thisted efter Leth Betons ønsker.





Montageafdelingen hos Leth Beton A/S beskæftiger ca. 50 montører, der for langt de flestes vedkommende har base i eller omkring Thy og Mors. Leth Beton A/S har de seneste år næsten fordoblet sin produktion og beskæftiger i dag over 200 medarbejdere på betonfabrikken i Bedsted samt på sit ingeniørkontor i Aalborg.













